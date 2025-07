Victor Wembanyama: “Estou pronto para voltar a jogar na NBA”

Ao jornal L’Equipe, da França, Victor Wembanyama revelou que está liberado para poder jogar na NBA. O jovem astro do San Antonio Spurs perdeu metade da última temporada por conta de uma trombose venosa profunda. Ou seja, um coagulo sanguíneo no ombro direito. Então, sua previsão de retorno era incerta até seu anúncio nesta segunda-feira (14).

“Aconteceu. Estou oficialmente liberado para retornar. Recebi sinal verde da equipe médica do San Antonio Spurs na sexta-feira. Ufa, finalmente poderei jogar um pouco de basquete de novo”, declarou o pivô.

O craque descobriu a trombose logo após o All-Star Game da última temporada. Desde então, ficou afastado das quadras. A expectativa do Spurs era que ele voltasse antes do início dos treinos para 2025/26, que começam em setembro. No entanto, Victor Wembanyama conseguiu liberação antes e pode voltar a jogar na NBA após cinco meses afastado.

Calouro do Ano em 2023/24, Wembanyama converteu 304 cestas de três pontos na temporada passada, além de 176 tocos. Portanto, números que nenhum jogador na história da NBA jamais alcançou. Inclusive, ele era favorito ao prêmio de melhor defensor antes de seu problema físico. Na última campanha, somou médias de 24.3 pontos, 11 rebotes, 3.7 assistências e 3.8 tocos em 46 jogos.

Como exemplo da sua grande temporada, Kareem Abdul-Jabbar, em 1975/76, foi único jogador na história da NBA a terminar um ano com esses números.

Mesmo fora das quadras, Wembanyama chamou a atenção nas redes sociais durante sua passagem pela China. No último mês, o astro da NBA ficou dez dias no país. Por lá, conheceu o templo Shaolin e realizou diversas práticas como treinos de Kung Fu com monges. Depois, ficou alguns dias no Japão onde também viralizou jogando futebol.

Wembanyama também marcou presença na Summer League, na última quinta-feira. Na ocasião, foi recebido com aplausos. Ele acompanhou os jovens do Spurs ao lado de outros companheiros de equipe como De’Aaron Fox, Harrison Barnes e Jeremy Sochan.

Por fim, agora com seu retorno, ascendeu a expectativa de jogar o EuroBasket. O pivô já expressou o desejo de defender a seleção da França. Entretanto, sua presença ainda segue incerta. O principal torneio de basquete do continente acontece a partir do dia 27 de agosto.

