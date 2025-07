Site cita maior erro do Spurs na agência livre da NBA

O San Antonio Spurs entrou na agência livre da NBA sob grandes expectativas. Após um período de reconstrução, o time era apontado como um dos que aproveitaria a offseason para se reforçar e dar um próximo passo na liga. No entanto, segundo Garrett Kerman, do site ClutchPoints, não foi o que aconteceu.

De acordo com o jornalista, o Spurs teve um grande erro na agência livre: cautela em excesso. Apesar de ter espaço no teto salarial e um elenco atrativo, liderado por Victor Wembanyama, o time se limitou a um reforço: Luke Kornet. Desse modo, não promoveu grandes mudanças em relação ao time do ano passado.

“Com um núcleo jovem, os torcedores tinham motivos para acreditar que a franquia estivesse prestes a brigar por algo maior. Mas a abordagem na agência livre foi cautelosa. Mesmo com espaço na folha salarial, a única contratação foi Kornet. Então, o maior erro do Spurs foi as chances que o time deixou escapar”, disse Kerman.

É fato que a agência livre não tinha grandes astros à disposição. No entanto, Kerman acredita que o Spurs poderia ter buscado alguns nomes para reforçar a segunda unidade. Luke Kennard e Tim Hardaway Jr, por exemplo, poderiam ser adições de peso para aumentar as opções do time em 2025/26.

Para o jornalista, a falta de ação na agência livre da NBA sinalizou que o time vai depender da evolução dos jovens. Porém, ele acredita que isso vai sobrecarregar Wembanyama.

“A maior deficiência do elenco continua intacta após a agência livre. O ataque terá que, mais uma vez, confiar na evolução interna dos jovens, em vez de reforços externos. Além disso, ao não trazer arremessadores, a diretoria aumentou o peso sobre Wemby. As defesas seguirão dobrando a marcação e forçando muito sobre ele”, seguiu Kerman.

Por fim, o jornalista do ClutchPoints analisou o contrato que o Spurs assinou com Kornet na agência livre da NBA. O ex-Boston Celtics acordou com a equipe por quatro anos pelo valor de US$41 milhões. Embora ele tenha tido destaque nos últimos playoffs, Kerman não acredita que o ala-pivô mereça o alto salário.

“Kornet é um jogador útil, mas longe de ser alguém que muda o patamar de um time com aspirações. Ele deve jogar cerca de 15 minutos por noite e não terá papel relevante em momentos decisivos. Então, pagar US$41 milhões a um jogador de rotação deixou dúvidas tanto dentro da NBA quanto entre os torcedores do Spurs”, finalizou.

Além de Kornet, o Spurs ainda fez uma troca com o Washington Wizards pelo ala-pivô Kelly Olynyk na agência livre da NBA. Por outro lado, o time mandou Malaki Branham, Blake Wesley e uma pick de segunda rodada.

