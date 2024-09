O site Hoopshype divulgou, nessa quarta-feira (4), o ranking dos 30 melhores pivôs da NBA para 2024/25. A próxima temporada do melhor basquete do mundo terá início no dia 22 de outubro. Como esperado, o atual MVP da liga, Nikola Jokic (Denver Nuggets), está no topo da lista. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Anthony Davis (Los Angeles Lakers) fecham o top 3.

O detalhe é que sete estrangeiros aparecem no top 10. Ou seja, os EUA possuem apenas três representantes. Além de Davis, Bam Adebayo (Miami Heat) e Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) foram incluídos entre os dez melhores da posição.

Novato do ano em 2023/24, o jovem astro Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) figura na quarta posição. Já Rudy Gobert, quatro vezes ganhador do prêmio de melhor defensor da liga, (Minnesota Timberwolves) é o sétimo colocado. Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Alperen Sengun (Houston Rockets) e Kristaps Porzingis (Boston Celtics) completam o top 10 de melhores pivôs da NBA, segundo o Hoopshype.

Vale lembrar que, antes do início da próxima campanha, o Jumper Brasil vai divulgar o seu próprio ranking da NBA. Serão 20 nomes para cada posição, começando pelos armadores.

Ranking dos dez melhores pivôs da NBA em 2024/25, segundo o Hoopshype

1- Nikola Jokic (Denver Nuggets): médias de 26,4 pontos, 12,4 rebotes e nove assistências em 2023/24

2- Joel Embiid (Philadelphia 76ers): médias de 34,7 pontos, 11 rebotes e 5,6 assistências em 2023/24

3- Anthony Davis (Los Angeles Lakers): médias de 24,7 pontos, 12,6 rebotes e 2,3 tocos em 2023/24

4- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): médias de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências e 3,6 tocos em 2023/24

5- Domantas Sabonis (Sacramento Kings): médias de 19,4 pontos, 13,7 rebotes e 8,2 assistências em 2023/24

6- Bam Adebayo (Miami Heat): médias de 19,3 pontos, 10,4 rebotes e 3,9 assistências em 2023/24

7- Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): médias de 14 pontos, 12,9 rebotes e 2,1 tocos em 2023/24

8- Alperen Sengun (Houston Rockets): médias de 21,1 pontos, 9,3 rebotes e cinco assistências em 2023/24

9- Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): médias de 15,6 pontos, 7,9 rebotes e 2,3 tocos em 2023/24

10- Kristaps Porzingis (Boston Celtics): médias de 20,1 pontos, 7,2 rebotes e 1,9 toco em 2023/24

Completam, ainda, o ranking de 30 pivôs que o Hoopshype indicou como os melhores para a temporada 2024/25 da NBA:

11- Myles Turner (Indiana Pacers)

12- Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

13- Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

14- Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

15- Deandre Ayton (Portland Trail Blazers)

16- Dereck Lively (Dallas Mavericks)

17- Nic Claxton (Brooklyn Nets)

18- Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder)

19- Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

20- Daniel Gafford (Dallas Mavericks)

21- Jusuf Nurkic (Phoenix Suns)

22- Jonas Valanciunas (Washington Wizards)

23- Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

24- Mark Williams (Charlotte Hornets)

25- Clint Capela (Atlanta Hawks)

26- Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

27- Jalen Duren (Detroit Pistons)

28- Al Horford (Boston Celtics)

29- Wendell Carter (Orlando Magic)

30- Steven Adams (Houston Rockets)

