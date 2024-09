Saiba quais são diferenças de regras no basquete FIBA e na NBA

O basquete é um esporte com regras internacionais estabelecidas pela FIBA e outras ditadas pela NBA. Embora nas duas os princípios básicos sejam os mesmo, os torneios de cada uma se alternam com algumas diferenças. As principais, aliás, são os tamanhos das quadras e as distâncias das linhas de arremessos.

A FIBA, neste caso, representa o órgão governante do basquete mundial. A Federação é responsável pela organização de todos os torneios internacionais, além das competições intercontinentais, nacionais e categorias da Copa do Mundo. A NBA, por sua vez, é a principal liga de basquete do mundo, com franquias nos Estados Unidos e Canadá.

De início, uma diferença entre as regras do basquete FIBA e NBA é a dimensão das quadras. No mundo todo, as quadras são menores, com 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Nos Estados Unidos e Canadá, por outro lado, as dimensões são de 28.65 metros de comprimento e 15.24 metros de largura. Então, é comum que a variação altere o ritmo do jogo e posicionamento dos jogadores.

Da mesma forma, a dimensão das quadras impacta na distância das linhas de três pontos. Na FIBA, por exemplo, o arremessos de pontos acontece a uma distância mínima de 6,75 metros. Na NBA, por outro lado, a distância do arco do perímetro é de 7,24 metros.

Outra distinção importante das ligas é a duração do jogo. Na FIBA, afinal, são quatro quartos com dez minutos em cada. Ou seja, 40 minutos ao todo. Em contraste, a NBA repete os quatro quartos, mas com 12 minutos em cada. Desse modo, 48 minutos por jogo. Neste caso, a diferença costuma impactar nas estratégias, substituições e intensidade do jogo.

Como o tempo total tem diferença, o cronômetro de arremesso também se alterna. Na FIBA, as equipes têm 24 segundos para a execução de um arremesso. Na NBA, por outro lado, são 14 segundos em caso de uma nova jogada.

As regras do basquete FIBA e NBA também se divergem no número de faltas. Isso porque, no basquete mundial os jogadores podem cometer até cinco faltas pessoas antes de serem excluídos. Na NBA, o limite é de seis faltas.

Por fim, as regras de lances livres também são diferentes. Na FIBA, os dois lances livres iniciais acontecem após a quinta falta coletiva, enquanto na NBA é após a quarta falta coletiva.

Em relação as interferências de cesta, na FIBA ela não acontece, sendo a bola considerada viva logo que toca o aro. O que chamamos de “limpar o aro”. Em contrapartida, na NBA, a interferência de cesta é proibida. Portanto, o jogador não pode alterar a trajetória da bola na descendente.

