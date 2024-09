Flamengo faz amistosos na Espanha antes da temporada do NBB

O Flamengo fará sua estreia na temporada 2024/25 do NBB no dia 12 de outubro em clássico contra o Vasco, mas antes terá uma série de amistosos na Espanha. O atual vice-campeão do Novo Basquete Brasil acertou quatro jogos preparatórios para a principal competição do país. A equipe carioca, aliás, desembarcou em solo europeu na segunda-feira (2). Todas as partidas terão transmissão da FlaTV.

A preparação do Flamengo para a temporada do NBB com os amistosos na Espanha será de dez dias. Portanto, o rubro-negro disputará as quatro partidas entre os dias 2 e 12 de setembro. Dentre os adversários, três disputam a Liga ACB, que é o principal torneio do país, equanto um dos rivais é a Leb Oro, considerada a segunda divisão local.

“São jogos muito importantes para a nossa preparação. Primeiro, exaltar o esforço da diretoria em fazer esse investimento. Serão partidas de muita qualidade, a liga espanhola é a segunda mais forte do cenário do basquete, a principal da FIBA. Entao, são times e jogadores de muita qualidade. Quando enfrentamos equipes desse nível, isso te puxa para cima. Será ótimo para testarmos o nosso time e nos fazer muito melhores durante a temporada”, comentou o técnico Gustavo De Conti.

Publicidade

Gustavinho, então, poderá testar seus reforços. O Flamengo levará suas principais contratações para o “velho continente”. Dentre elas estão o armador Alexey Borges, o alas americanos Shaq Johnson e Jordan Williams e o ala-pivô Lucas Siewert, que veio do São Paulo. Vale destacar também o retorno de Jhonatan Luz, que passou três temporadas com o Franca. Da mesma forma, o ala-pivô argentino Taya Gallizzi também fará sua estreia.

Leia mais!

O primeiro compromisso do time comandado por De Conti será na quarta-feira (4), contra o UCAM Murcia. O rival terminou na quinta posição da última campanha na Liga ACB com 21 vitórias e 13 derrotas. Além disso, ficou com o vice-campeonato ao perder para o Real Madrid por 3 a 0 na final melhor de cinco jogos.

Publicidade

Posteriormente, o Flamengo encara o Básquet Coruña, na sexta-feira (6). O segundo adversário teve a melhor campanha da Leb Oro em 2023/24, com apenas sete derrotas em 34 jogos e subiu para a primeira divisão espanhola.

Fechando os confrontos contra a elite do basquete espanhol, no domingo, o clube do Rio de Janeiro terá pela frente o Granada que disputará a Liga ACB pelo terceiro ano seguido. No entanto, sua última campanha foi ruim com apenas 11 vitórias em 34 partidas. Assim, terminou na 15ª posição.

Publicidade

Por fim, o Flamengo encerra sua passagem pela Europa, na terça-feira, em duelo contra o Fuenlabrada. O time madrilenho foi o décimo colocado na última temporada da segunda divisão espanhola com 11 vitórias e 13 derrotas. Sua última participação na elite nacional foi em 2021/22, quando terminou na lanterna.

Assim, a equipe rubro-negra terá bons testes antes de iniciar sua trajetória no basquete brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo faturou dois títulos na última temporada: o Campeonato Carioca e a Copa Super 8. Entretanto, amargou dois vice-campeonatos. Isso porque perdeu a decisão da BCLA (Basketball Champions League Américas) para o Quimsa, da Argentina, e a final do NBB para o Franca.

Publicidade

Confira o calendário de jogos

04/09: Murcia x Flamengo – 15h*

06/09: Coruña x Flamengo – 15h*

08/09: Granada x Flamengo – 13h30*

10/09: Fuenlabrada x Flamengo – 15h*

*horário de Brasília

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA