Após treinos para NBA, Bruno Caboclo fecha com o Hapoel Tel Aviv

Em busca de uma vaga na NBA, Bruno Caboclo realizou treinos por diversas equipes nas últimas semanas. No entanto, de acordo com o presidente do Partizan, seu antigo time, o brasileiro assinou com o Hapoel Tel Avivi, de Israel. Pelo jogador, o novo time pagou uma multa de 600 mil euros. Enquanto isso, pagará 1,5 milhão de euros de salário, segundo Tomer Givati, do Israel Hayom.

Caboclo deixou o Partizan no início da última temporada ao voltar para os Estados Unidos sem explicações. A saída imediata forçou uma punição da diretoria do clube ao brasileiro. Na sequência, a equipe sérvia indicou que o liberaria para outro time.

Em sua primeira e única temporada pela equipe, Caboclo teve médias de 9.4 pontos e quatro rebotes, além de 10.5 de eficiência. Suas estatísticas foram um pouco menores na Liga ABA. Ao todo, somou 7,8 pontos e 3,8 rebotes por jogo, com 9,6 de PIR.

Publicidade

O destaque para o pivô brasileiro, contudo, ficou para os Jogos Olímpicos. Em Paris, ele foi o principal jogador do Brasil. A seleção caiu nas quartas de final para os EUA. Em quatro partidas, ele teve médias de 17.3 pontos e sete rebotes.

Treinos na NBA

Após a passagem pelas Olimpíadas, Bruno Caboclo realizou treinos em busca de retornar à NBA. De acordo com o agente do atleta, Daniel Hazan, o brasileiro participou de um treinamento com o Golden State Warriors. Além disso, foi monitorado pelo Cleveland Cavaliers.

Publicidade

“Ele vai treinar com o Golden State Warriors até quinta-feira. O objetivo é assinar um contrato com a equipe. Acima de tudo, acreditamos que ele terá sucesso. No entanto, o Hapoel Tel Aviv continua sendo uma alternativa. Definitivamente, é uma opção que vale a pena manter”, disse Hazan.

Leia mais sobre Bruno Caboclo!

Atualmente, o Warriors conta com 14 jogadores. Ou seja, ainda há uma vaga disponível no elenco. Algo que facilitaria a volta de Bruno Caboclo à NBA. Entretanto, o jogador não recebeu sinalização sobre um contrato garantido com o time da NBA. Então, optou por garantir um acordo com o time israelense.

Publicidade

Por outro lado, há duas semanas, saiu a notícia do interesse do Cleveland Cavaliers na contratação do brasileiro. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, a franquia de Ohio acompanhou a atuação de Caboclo nas Olimpíadas e fez uma sondagem. Essa negociação não seria iminente. Mas existia uma sinalização positiva. O rendimento do jogador em Paris impressionou o Cavs.

Punido na Europa

Enquanto buscou o retorno à NBA, Caboclo viveu um momento polêmico em seu antigo clube, o Partizan Belgrado. Isso porque, segundo a própria equipe, ele se saiu da Sérvia um dia antes de um confronto diante do Estrela Vermelha, no dia 3 de junho. Com a atitude, o brasileiro foi penalizado em cinco meses de salário. Em comunicado, o time informou que o brasileiro “violou gravemente o código de disciplina do clube”.

Publicidade

“O pivô Bruno Caboclo deixou o time voluntariamente antes da final da Superliga da Sérvia. O jogador viajou para Orlando sem a permissão do clube e aviso. Supostamente devido a compromissos com a seleção do Brasil”, iniciou o Partizan.

Ainda em nota, o clube informou que jamais enfrentou uma atitude do tipo em sua história. Portanto, entendeu que o brasileiro “criou um precedente e deixou seus companheiros sem ajuda na final”. Desse modo, iniciou um processo disciplinar.

Publicidade

Por fim, o Partizan esclareceu que está em dia com todas as obrigações financeiras com Caboclo. Assim, “o dinheiro não pode, de forma alguma, ser a causa da saída voluntária”.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA