Documentário da Netflix mostra cotidiano de cinco estrelas da NBA

A Netflix anunciou um documentário que vai abordar o cotidiano de cinco estrelas da NBA. Batizado de Starting 5, o projeto acompou o dia-a-dia de LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler e Domantas Sabonis em 2023/24. A série está programada para estrear na plataforma a partir do dia 9 de outubro.

O documentário da Netflix problema concentra nas batalhas diárias das cinco estrelas da NBA. Além dos dias de jogos, portanto, a série promete mostrar a busca deles por grandezas e conquistas, luta contra lesões e o equilíbrio com família e legado. A produção é inspirada em projetos como Drive To Survive, Quarterback e Receiver.

Entre os nomes selecionados, LeBron James é o de maior prestígio. Em sua 21ª temporada, o astro deve mostrar os desafios de se manter saudável perto dos 40 anos. Além disso, a série deve abordar a futura companhia de Bronny James, seu filho. Juntos, eles serão a primeira dupla de pai e filho a atuarem na NBA.

Publicidade

Tatum, por sua vez, deve mostrar a busca por seu primeiro título da NBA. Campeão com o Boston Celtics em 2023/24, o ala foi um dos destaques principais na equipe de Massachusetts. Em contrapartida, a série deve abordar também a sua relação com o filho Deuce, uma criança, que acompanha de perto os bastidores da NBA.

Leia mais!

Edwards, enquanto isso, é a parte jovem da série. Aos 23 anos, o ala-armador experimentou um crescimento meteórico na NBA e deve expor os bastidores de sua melhor campanha na liga. Na última temporada, aliás, ele foi o responsável por liderar o Minnesota Timberwolves a aparição nas finais da Conferência Oeste.

Publicidade

Por fim, Sabonis e Butler são os nomes menos estrelados do elenco. No caso do astro do Miami Heat, o documentário deve abordar sua necessidade de se manter em alta, enquanto negocia seu novo contrato com a franquia. Aos 34 anos, o ala-armador já foi avisado que depende de uma grande temporada para negociar um novo vínculo.

O pivô do Sacramento Kings, por sua vez, foi a escolha que mais surpreendeu, pois não mantém o estrelato dos demais. Ainda assim, ele deve mostrar como é se manter como o pilar de uma das franquias menos tradicionais da NBA. Na última temporada, o atleta foi um dos principais nomes da liga, com médias de 19.4 pontos, 13.7 rebotes e 8.2 assistências.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA