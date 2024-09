Michael Malone e diretoria do Denver Nuggets vivem crise nos bastidores

De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o técnico do Denver Nuggets, Michael Malone, tem tido algumas divergências com a diretoria da franquia. A equipe perdeu alguns jogadores importantes da fase vitoriosa dos últimos anos e tem encontrado dificuldades para repor. Além da questão financeira, existe uma diferença de visão quanto ao curto prazo do time de Nikola Jokic.

“Escutei algumas coisas sobre isso. Rumores, acima de tudo. Isso envolve a equipe técnica e o front office. Ao menos, o treinador principal e os dirigentes. Michael Malone não está concordando com o que tem sido feito em Denver. Eu diria até que em um grau incomum para a NBA. Geralmente, esses lados estão sempre se apoiando. Então, é um caso para se observar de perto”, revelou o jornalista.

Essa situação pode ter a ver com as mudanças no elenco nos últimos anos. O Denver Nuggets é visto como um dos perdedores da liga desde que o novo CBA (acordo coletivo de trabalho) passou a ser válido na NBA e agora incomoda Michael Malone.

Isso começou logo após o título de 2022/23. Sem poder de fazer grandes ofertas, a equipe perdeu Bruce Brown e Jeff Green na agência livre. Então, os jogadores assinaram contratos lucrativos com equipes que tinham grande espaço salarial na ocasião: Indiana Pacers e Houston Rockets, respectivamente.

Entretanto, os problemas continuaram na atual agência livre. Novamente, o Nuggets não teve o poder de fazer uma oferta tão robusta como o Orlando Magic para Kentavious Caldwell-Pope. O ala recebeu um acordo de três anos e US$66 milhões a partir de 2024/25 para ficar na equipe da Flórida.

Apesar das chegadas de Russell Westbrook e Dario Saric nesta offseason, a equipe tem tido dificuldades para repor as peças perdidas no mercado. Assim, a alternativa tem sido apostar em escolhas de Draft ou em atletas já testados como Christian Braun e Peyton Watson. Além disso, Denver deve moldar a evolução do ala Julian Strawther.

Mesmo que sejam jovens mais prontos, é difícil ter o mesmo impacto que Brown ou Caldwell-Pope tiveram na equipe campeã. De acordo com o jornalista da ESPN, esses são os pontos de divergência entre treinador e diretoria.

Apesar de não confirmar a questão, Lowe afirma que Malone gostaria de ter um elenco mais robusto e com jogadores mais sólidos. Enquanto isso, a postura de apostar em jogadores jovens que também darão maior retorno a longo prazo, parte do GM Calvin Booth.

Uma prova dessa diferença de visão pode ser a postura do técnico nos últimos playoffs. Isso porque em diversos momentos ele preferiu Justin Holiday na rotação ao invés de Peyton Watson.

