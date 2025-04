BCLA: Sede do Final Four é definida; Flamengo e Franca fazem semifinal

O palco da fase final da Basketball Champions League Américas 2024/25 está definido. O ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, receberá os confrontos decisivos nos dias 18 e 19 de abril. Então, Flamengo e Sesi Franca disputam na primeira fase do Final Four por uma vaga na decisão da BCLA. A outra semifinal será entre os argentinos Boca Juniors e Instituto Córdoba. Os vencedores se enfrentam na briga pelo título do torneio continental.

O Flamengo chegou ao Final Four ao superar o Paisas Basketball Club, da Colômbia, na série de quartas de final. Na primeira fase, pelo Grupo B, ao lado de Boca Juniors (ARG) e Toros de Chiriquí (PAN), o Rubro-Negro terminou na liderança com cinco vitórias em seis jogos, ainda sob o comando de Gustavinho de Conti. Isso porque o argentino Sergio Hernández assumiu antes do início do mata-mata.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, Marcus Vinicius Freire comemorou o fato de o Rio de Janeiro ter sido definido como sede do Final Four da BCLA.

Publicidade

“Impulsionados pela Maior Torcida do Mundo, teremos duas grandes batalhas, que, se vencidas, nos credenciam para disputar mais uma vez o Mundial, dessa vez em Singapura, entre 20 e 25 de setembro. Agradecemos ao SESC e ao Governo do Estado que nos apoiaram e foram fundamentais para conseguirmos sediar o evento. Isso aqui é Flamengo”, afirmou o dirigente.

Leia mais!

Adversário do Flamengo na semifinal, o Sesi Franca também sofreu apenas uma derrota na atual edição da BCLA. Foi no segundo jogo das quartas, diante do Quimsa, da Argentina, no Pedrocão. Na série, no entanto, o time francano foi superior e se classificou com duas vitórias. Aliás, na primeira fase, pelo Grupo D, ao lado do Instituto de Córdoba (ARG) e do Leones de Quilpué (CHI), o Rolo Compressor fechou com 100% de aproveitamento.

Publicidade

Os brasileiros são os maiores campeões da BCLA, com três títulos em cinco edições. O Flamengo conquistou o torneio internacional na temporada 2020/21, ao superar o Real Estelí, da Nicarágua, na casa do adversário, em Manágua.

Já o Sesi Franca ficou com o título em 2022/23, coincidentemente contra o Flamengo, no Pedrocão. O outro título do Brasil foi o do São Paulo, 2021/22. Por fim, Quimsa, da Argentina, tem mais títulos, já que levantou o troféu em 2019/20 e 2023/24.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA