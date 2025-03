Veja agenda e onde assistir jogos da semana do NBB

Os próximos dias terão partidas importantes entre equipes posicionadas na parte superior da tabela, com possíveis definições nas primeiras colocações, e uma briga acirrada pelas últimas vagas nos playoffs. Então, confira a agenda de jogos da semana do NBB 2024/25 e onde assistir.

O mês de abril é a reta final da temporada regular, quando os times buscam aquele sprint decisivo para garantir vantagem nas séries ou até para conseguir se colocar entre os 16 times que vão disputar o mata-mata.

Segunda-feira (31/03)

19h30 – São José x Fortaleza Basquete Cearense – Farma Conde Arena – Tempo real no site da LNB

19h30 – Sesi Franca x Caxias – Pedrocão – YouTube do NBB, UOL e BasquetPass

20h – Mogi Basquete x Unifacisa – Prof. Hugo Ramos – YouTube do NBB, UOL, Rede Ita e BasquetPass

Terça-feira (01/04)

20h – Brasília x Minas – Arena BRB Nilson Nelson – YouTube do NBB e BasquetPass

20h30 – Vasco da Gama x Paulistano – São Januário – ESPN e BasquetPass



Quarta-feira (02/04)

19h30 – São José x Unifacisa – Farma Conde Arena – YouTube do NBB, Rede Ita e BasquetPass

20h – Sesi Franca x União Corinthians – Pedrocão – YouTube do NBB e BasquetPass

20h – Mogi Basquete x Fortaleza Basquete Cearense – Prof. Hugo Ramos – Tempo real no site da LNB

Quinta-feira (03/04)

19h30 – Pato Basquete x Minas – Ginásio do Sesi – YouTube do NBB e BasquetPass

20h – Botafogo x Paulistano – Oscar Zelaya – YouTube do NBB e BasquetPass

21h – Flamengo x São Paulo – Maracanãzinho – sportv, FlaTV+ e BasquetPass



Sexta-feira (04/04)

19h30 – Bauru x União Corinthians – Panela de Pressão – YouTube do NBB e BasquetPass

Sábado (05/04)

11h – Brasília x Vasco da Gama – Arena BRB Nilson Nelson – YouTube do NBB e BasquetPass

16h – Botafogo x São Paulo – Oscar Zelaya – Tempo real no site da LNB

17h10 – Pato Basquete x Sesi Franca – Ginásio do Sesi – TV Cultura, YouTube do NBB e BasquetPass

Domingo (06/04)

18h – Flamengo x Paulistano – Maracanãzinho – YouTube do NBB, FlaTV e BasquetPass

