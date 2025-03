NBB: Com Lucas Dias MVP, Time Jhonatan vence o Jogo das Estrelas

Iluminado! A palavra escolhida como um dos elementos do escudo não poderia ser mais perfeita. Campeão nas últimas seis edições do Novo Basquete Brasil, Jhonatan Luz cumpriu perfeitamente o seu papel de capitão e colocou mais um troféu em seu currículo. Na final, sua equipe usou toda sua experiência para derrotar o Time Reynan, formado pelas Jovens Estrelas da Liga, por 23 a 20, neste sábado (22), na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Além disso, Lucas Dias foi eleito o MVP do Jogo das Estrelas do NBB.

O capitão, inclusive, teve bastante protagonismo na final, terminando com quatro pontos, cinco rebotes e uma assistência para 11 de eficiência. “Todo título é diferente. Fui capitão no Jogo das Estrelas pela primeira vez. É algo único. Estou muito feliz, ainda mais por estar com toda minha família aqui assistindo. Só tenho de agradecer”, afirmou Jhonatan, sempre ao lado do filho, o pequeno Ethan, que se tornou o seu amuleto.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Jhonatan lembrou que essa conquista começou na formação da equipe no draft. “Os jogadores que eu escolhi queriam muito ganhar. Foi uma mescla de caras experientes, bons defensores, alguns jovens, deu tudo certo. Chamei o MVP. Eu tinha avisado ao Lucas Dias que ele seria minha primeira escolha”, disse o capitão.

Publicidade

“Jogar contra os gringos é difícil, tem os maiores pontuadores do NBB. Depois enfrentamos essa molecada, que está com bastante tempo de quadra, estão mostrando qualidade. Fico feliz com o crescimento deles. Jogo das Estrelas foi uma diversão para eles. Nós viemos para ganhar e ganhamos”, finalizou.

Técnico do time campeão, Léo Costa pôde comemorar o título em casa, afinal, ele comanda o Minas.

Leia mais!

“Momento especial, uma festa linda. O Jogo das Estrelas está se aprimorando em cada edição. Foi um grande espetáculo. Muito honrado de ter sido votado, representar toda a minha comissão do Minas e ganhar ao lado da torcida é melhor ainda”, afirmou o treinador.

Publicidade

“É um jogo com um perfil diferente. Você tenta dar uma estrutura, uma pequena organização, ter algumas coisas combinadas, mas é mais no talento deles. Que bom que funcionou”, acrescentou.

Vice-campeão, Reynan Gabriel lamentou o fato de não ter tido um bom aproveitamento, mas gostou da experiência de ser capitão e quer voltar na próxima edição do Jogo das Estrelas.

“Hoje foi um momento diferente para mim, sendo capitão, tentei passar energia, queria que os meninos se divertissem. Não estava matando muita bola, tentei fazer o time jogar, mas infelizmente não conseguimos conquistar o título. Então, vamos voltar o ano que vem para ganhar”, afirmou o jogador do Pinheiros.

Publicidade

A final

Alex Garcia anotou os primeiros pontos para o Time Jhonatan na decisão com o famoso gancho de direita, aquele mesmo que está eternizado no logo do NBB. A Tropa do Rey não se intimidou e anotou uma corrida de 5 a 0 para virar o jogo, incluindo uma enterrada de Andrezão. As equipes não queriam saber se o confronto tinha um caráter festivo.

Aqui precisamos abrir um parênteses para dizer que Alexey protagonizou um lance de pura provocação, ao dar uma caneta em Brunão, no melhor estilo Streetball. Dito isso, Gui Deodato derrubou duas bolas triplas seguidas no final da parcial para garantir uma vantagem de seis pontos no intervalo: 13 a 7.

Publicidade

O segundo período começou com Jhonatan, o capitão, na pura experiência, anotando dois pontos ao pegar um rebote ofensivo sozinho no garrafão. Adyel respondeu na sequência com uma bola tripla e Lucas Atauri deu um lindo toco em Gui Deodato para manter o Time Reynan mais vivo do que nunca na final. A decisão também teve um momento de enfrentamento de Alexey e Adyel. A família Borges muito bem representada na Arena UniBH. Jhonatan assumiu sua função de líder no clutch time e comandou sua equipe para conquistar o título do Jogo das Estrelas 2025.

MVP

“Tenho o objetivo de bater o Shamell”. A profética frase foi dita por Lucas Dias no dia 16 de março de 2024, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ao ganhar pela terceira vez o prêmio de MVP do Jogo das Estrelas. Então, ele prometeu e cumpriu. Neste sábado (22), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o ala-pivô do Sesi Franca faturou o título com o Time Jhonatan e ainda terminou como o melhor jogador da disputa. Agora são quatro troféus: 2021, 2023, 2024 e, claro, 2025.

Publicidade

Lucas Dias foi eleito por unanimidade. Os técnicos Vitor Galvani e Dedé Barbosa, que foram eliminados na semifinal do Jogo das Estrelas, Janeth e Gustavinho Lima participaram da votação, além do voto do público pelo Whatsapp, em uma parceria da Liga Nacional de Basquete com a Meta. O jogador confessou que o prêmio, desta vez, tem um sentimento diferente, não apenas por ter superado Shamell no número de troféus de MVP do Jogo das Estrelas.

“Foram dois meses muito ruins, perdi um dos meus melhores amigos, que é meu sogro, e estava com uma lesão, fiquei em uma situação de saber que o time precisava de mim. Eu tenho uma responsabilidade com meus companheiros e com uma cidade como Franca, e poder ganhar um título tão importante como esse agora, é maravilhoso”, afirmou Lucas Dias.

Publicidade

“Estou muito feliz, é uma sensação muito boa ser campeão. Agora é voltar para casa, porque quarta-feira já tem jogo novamente”, avisou o MVP, citando o jogo diante da Unifacisa, no Pedrocão, pelo NBB.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA