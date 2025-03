Minas é superado pelo Instituto, da Argentina, e dá adeus à BCLA

O Minas não conseguiu avançar ao Final Four da BCLA 2024/25 já que, nesta quinta-feira (13), na Arena UniBH, o time brasileiro foi superado pelo Instituto de Córdoba, da Argentina, por 79 a 74. O duelo foi válido pelo terceiro e decisivo jogo da série melhor de três pelas quartas de final. A Tempestade, então, adiou mais uma vez o sonho de conquistar o primeiro título do torneio.

Apesar da derrota, Juan Arengo foi o principal nome do Minas, terminando o jogo com 19 pontos, quatro rebotes e três assistências para 15 de eficiência. Jeremy Hollowell também teve bom desempenho, com 15 pontos e oito rebotes, além de três assistências.

Publicidade

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Pelo Instituto de Córdoba, Nicola Pomoli fechou como o maior pontuador com 21 pontos. Bautista Lugarini também se destacou com 18 pontos e oito rebotes para 28 de eficiência.

“No terceiro quarto, não conseguimos mostrar nossa atitude defensiva, principalmente. Embora sejamos um time muito bom defensivamente, não conseguimos manter isso. Mas seguimos na Liga, estamos bem. Não há nenhum tipo de desculpa. Portanto, temos de limpar nossa cabeça, continuar treinando. Sabemos que temos muito espaço para melhorar. E agora vem o NBB, vem o Flamengo. Então, temos de limpar nossa cabeça rápido e jogar uma partida decisiva que nos colocará entre os primeiros da Liga”, afirmou Juan Arengo.

Publicidade

Franco Baralle abriu os trabalhos para o Minas com uma bola tripla no primeiro ataque, mas foi o Instituto de Córdoba que comandou o período inicial. A equipe brasileira não conseguiu encontrar uma resposta defensiva para o excelente aproveitamento do time argentino nos arremessos do perímetro. Foram seis acertos em sete tentativas (6/7), o que estabeleceu uma diferença de 11 pontos no placar (32 a 21) ao final da primeira parcial.

O Minas voltou para o segundo período com uma intensidade impressionante e anotou uma corrida de 10 a 0 em três minutos para mudar o panorama do jogo. Pressionado, o Instituto de Córdoba já não tinha o mesmo aproveitamento.

Leia mais!

A virada da Tempestade se desenhou em um arremesso de Jeremy Hollowell do perímetro com 3 minutos e 28 segundos para o fim da parcial. A primeira cesta da equipe argentina no quarto aconteceu pouco depois, comprovando o crescimento defensivo do time brasileiro, que foi para o intervalo perdendo por dois pontos: 42 a 40.

Publicidade

O comportamento defensivo do Minas se tornou um problema no terceiro período. Como resultado, o Instituto de Córdoba derrubou duas bolas triplas em sequência e abriu oito pontos de frente. Sem uma marcação agressiva, o time brasileiro não conseguia jogar na transição, em velocidade. No ataque posicionado, cinco contra cinco, os argentinos levavam vantagem.

A Tempestade não desempenhou como no quarto anterior, perdeu por 23 a 10 na parcial e foi para os 10 minutos derradeiros com uma desvantagem de 15 pontos: 65 a 50.

Era tudo ou nada. O Minas começou o último período com uma corrida de 8 a 0 e voltou para o jogo. Correr na subida, como se diz no basquete quando se está atrás no placar, nunca é fácil. A Tempestade era valente, adotou uma marcação agressiva e procurava decidir com rapidez para logo ter outra posse.

Publicidade

Por fim, não desistiu até o último instante, quando teve chance de empatar o jogo com dois arremessos desperdiçados do perímetro. Mas, apesar de lutar bastante, o time brasileiro não conseguiu evitar o revés.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA