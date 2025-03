BCLA: Contra argentinos, Franca leva a melhor e Minas sai atrás nos playoffs

Na abertura dos playoffs da BCLA, neste sábado (8), Sesi Franca e Minas foram os primeiros brasileiros a entrar em quadra. Ambos, aliás, enfrentando times tradicionais da Argentina. No entanto, o resultado não foi o mesmo para os gigantes do NBB. Isso porque a equipe de Belo Horizonte foi superada pelo Instituto de Córdoba no primeiro jogo da noite. Mais tarde, o time francano fez bonito e superou o atual campeão continental, Quimsa.

Vale lembrar que as séries de playoffs da BCLA são válidas pelas quartas de final e disputadas em melhor de três jogos, ou seja, Franca e Minas ainda vão receber os argentinos em casa. Afinal, os duelos deste sábado foram no país vizinho. Portanto, o time do interior paulista pode fechar a série se vencer no Pedrocão. Enquanto isso, os mineiros precisam de uma vitória para forçar o Jogo 3 na Arena UniBH.

Neste domingo (9), será a vez o terceiro brasileiro em quadra. O Flamengo visita o Paisas Club, da Colômbia, no primeiro duelo de playoffs entre os times. A partida está marcada para às 19h10, com transmissão do YouTube da BCLA.

Quimsa 69 x 71 Sesi Franca

O Sesi Franca Basquete é o único invicto na Basketball Champions League das Américas 2024/25. A equipe do interior paulista deu o pontapé inicial na jornada em busca do Final Four da competição internacional com vitória fora de casa, sobre o Quimsa, por 71 a 69 e largou na frente na série. Os francanos voltam à quadra na próxima quarta-feira (12), dessa vez no Pedrocão, às 20h40.

Longe de casa, o time de Helinho Garcia teve pequena dificuldade para engrenar no início da partida, mas logo recuperou a desvantagem de três pontos do primeiro quarto com bom ritmo no segundo quarto e foi aos vestiários com seis pontos de vantagem aos argentinos.

Uma pane defensiva aliada ao grande desempenho de Brandon Robinson, ex-jogador do Flamengo no NBB 2021/22 e cestinha da partida com 26 pontos, fez com que o Sesi Franca se visse no quarto derradeiro com quatro pontos de desvantagem e apenas quatro minutos por jogar, após perder o terceiro quarto por 10 pontos. Com resiliência e tranquilidade no ”clutch time”, o time francano prevaleceu sobre os argentinos e arrancou uma grande vitória fora de casa.

Didi (21 pontos), David Jackson (14 pontos e quatro rebotes), Wesley Castro (12 pontos, quatro rebotes e 15 de eficiência) e Georginho de Paula (seis pontos, sete rebotes, sete assistências e 14 de eficiência) lideraram a equipe do técnico Helinho Garcia nas estatísticas e foram peças importantes na sétima vitória em sete jogos do invicto Sesi Franca Basquete na BCLA.

Instituto 67 x 60 Minas

Por outro lado, o Minas lutou até o último segundo da partida, mas não conseguiu sair vitorioso na primeira partida da série contra o Instituto. A equipe comandada pelo técnico Léo Costa foi derrotada por 67 a 60 em Córdoba, e agora concentrará todos os esforços no jogo 2, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (12), às 18h10. Caso consiga vencer, a vaga para o Final Four será definida no dia seguinte (13), no mesmo local e horário.

No geral, a partida pendeu muito mais para o lado defensivo do que para o ofensivo. No primeiro quarto, as duas equipes saíram empatadas em 17 pontos para cada, com uma leve superioridade dos argentinos no segundo quarto – o que os levou aos vestiários com seis pontos de frente. Após o descanso, os minastenistas reagiram no 3º quarto e chegaram à última parte do duelo com o placar igualado.

A tensão do fim de jogo combinada à pressão da torcida argentina culminou em um baixo aproveitamento no ”clutch time” para as duas equipes, entretanto, pior para o Minas. Com apenas 17.3% de aproveitamento do perímetro, o ataque mineiro, que é o terceiro melhor chutando de três no NBB (35.2%), mostrou estar em um dia incomum para os padrões praticados por Léo Costa, fato que dificultou a partida do time de Belo Horizonte.

Jeremy Hollowell e Alexandre Paranhos foram os melhores em desempenho pelo lado do Minas. Os dois atletas do garrafão anotaram um duplo-duplo, com 15 pontos, 10 rebotes e 15 de eficiência para Jeremy e 12 pontos, 10 rebotes e 15 de eficiência para o Paranhos; o ala/pivô Rafael Mineiro foi o jogador mais eficiente do time mineiro (21), além de contribuir com 11 pontos, sete rebotes e 100% nos arremessos de dois pontos.

