NBB: Georginho, do Sesi Franca, é eleito o melhor jogador do mês

Foi um desempenho perfeito em fevereiro. O atual campeão do Novo Basquete Brasil tem três vitórias em três jogos, se consolidando na quarta colocação da temporada. O armador Georginho de Paula, do Sesi Franca conduziu o time com maestria neste período do NBB e, com atuações consistentes nos triunfos sobre Mogi Basquete, São José e Corinthians, foi eleito o destaque do mês.

Georginho registrou médias de 12 pontos, 8,6 rebotes e 8 assistências para 22,6 de eficiência. No primeiro compromisso do Sesi Franca do mês, no dia 14 de fevereiro, o armador foi importante no triunfo sobre o Desk Manager Mogi Basquete por 91 a 81, fora de casa, no ginásio Prof. Hugo Ramos, terminando o jogo com 10 pontos, seis rebotes e seis assistências para 16 de eficiência.

Na sequência, dois dias depois, diante do Farma Conde/São José Basketball, Georginho simplesmente alcançou o seu 15º triplo-duplo na história do NBB. O armador terminou o triunfo por 105 a 68 com 13 pontos, 12 rebotes e 10 assistências para 30 de eficiência.

Para fechar o mês, em 27 de fevereiro, outra excelente atuação na vitória sobre o Corinthians por 98 a 89. Foram 13 pontos, oito rebotes e oito assistências para 22 de eficiência.

“O nosso time fez um mês muito consistente, saímos invictos porque encaixamos o nosso sistema de jogo e aumentamos nossa intensidade, principalmente defensiva. Estamos trabalhando a temporada inteira, tivemos momentos de altos e baixos, algumas lesões, mas agora estamos sentindo que a nossa confiança, a nossa energia está no mais alto nível do que podíamos esperar na temporada e esse é um momento muito importante. Na reta final, onde estamos nos preparando para os playoffs e já demonstrando como vai ser daqui para os finais”, afirmou Georginho.

Sobre o desempenho individual, o armador afirma que procura fazer o melhor para o time e que isso, claro, tem um reflexo nos números. Nesta temporada, Georginho é o líder do Sesi Franca nos principais fundamentos, ocupando o segundo lugar apenas em pontuação, já que Lucas Dias voltou com tudo após um período afastado por causa de uma lesão e tem se destacado no ataque nos seis jogos que fez pelo NBB 2024/25.

“Como armador do time, eu busquei fazer o meu jogo como sempre, consistente e com o máximo de eficiência possível, ajudando o meu time em todos os quesitos e eu fico muito feliz de ter desempenhado bem”, afirmou o jogador, que tem médias de 15 pontos, 8,9 rebotes, 5,6 assistências para 21,9 de eficiência na temporada.

