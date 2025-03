NBB: Fortaleza surpreende e vence São Paulo no Morumbis

A Lei do ex entrou em ação na terça-feira de carnaval. Com passagem pelo São Paulo por duas temporadas, o pivô Renan Lenz teve grande atuação no ginásio do Morumbis e comandou o triunfo do Fortaleza Basquete Cearense por 79 a 75 no NBB. Como resultado, o Carcalaion alcançou sua sétima vitória no NBB 2024/25 e continua na briga por uma vaga nos playoffs. Já o Tricolor soma 11 triunfos na competição e ainda necessita subir alguns degraus para se garantir no mata-mata.

Renan Lenz terminou o jogo com 28 pontos e nove rebotes, além de duas assistências para 26 de eficiência. Além disso, o Fortaleza Basquete Cearense contou também com uma boa atuação de Dexter McClanahan. Recuperado de um problema no joelho esquerdo, o americano, que estava afastado desde outubro (disputou apenas o terceiro jogo no NBB 2024/25), anotou 14 pontos.

A vitória do Carcalaion acabou por minimizar o excelente desempenho de André Góes, que ficou muito próximo de registrar um triplo-duplo. O ala do São Paulo fechou o confronto com 14 pontos, nove rebotes e nove assistências para 24 de eficiência. Henrique Coelho foi o principal pontuador da equipe com 18 pontos, além de oito assistências.

O jogo

O São Paulo começou com muita intensidade na defesa. A forte marcação impulsionou uma corrida de 7 a 0. O Fortaleza Basquete Cearense demorou um pouco para entender que o caminho para pontuar era atacar o garrafão e não insistir nos arremessos de longa distância. Com o enredo delineado, o primeiro período foi bastante equilibrado até o final.

O Tricolor conseguiu abrir uma pequena vantagem com um bom desempenho de Miguel, mas o Carcalaion respondeu com McClanahan e Cassiano com arremessos certeiros do perímetro para fechar o quarto próximo no placar: 20 a 18.

O segundo período foi bastante truncado. Nada de cestas fáceis. As equipes brigaram por cada espaço, com uma marcação muito agressiva. Não à toa, 16 faltas foram assinaladas pela arbitragem no quarto. A postura combativa, claro, refletiu no aproveitamento no ataque. São Paulo e Fortaleza Basquete Cearense ficaram abaixo do desempenho da parcial inicial.

Assim. Tricolor foi um pouco mais assertivo nas escolhas ofensivas, principalmente quando Henrique Coelho esteve em quadra, e foi para o intervalo com cinco de vantagem: 38 a 33.

Segundo tempo

O Fortaleza Basquete Cearense voltou para o terceiro período com um desempenho avassalador. O Carcalaion anotou uma corrida de 11 a 2 em três minutos e virou o jogo no Morumbis. Então, técnico Guerrinha pediu tempo para tentar reorganizar suas peças no tabuleiro. O São Paulo respondeu e igualou novamente o placar com uma bola certeira do mid-range de Bennett.

Mas o quarto era mesmo de Renan Lenz, que anotou 15 pontos apenas na terceira parcial, e levou o time visitante para os 10 minutos derradeiros com quarto de frente: 65 a 61.

Bennett abriu os trabalhos para o São Paulo no último período com uma linda infiltração. A indefinição trouxe o nervosismo. As equipes não conseguiram pontuar. Foram quase três minutos sem cestas até André Góes derrubar uma bola tripla e virar o placar para o Tricolor novamente. Coelho converteu outro arremesso do perímetro na sequência e colocou cinco de vantagem.

Por fim, o Fortaleza Basquete Cearense não se entregou e o jogo ganhou em emoção. Renan Lenz e McClanahan foram determinantes no clutch time, e o Carcalaion conquistou importante vitória fora de casa.

