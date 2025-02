Com Minas, Franca e Flamengo, BCLA chega às quartas; confira o calendário

A edição de 2024/25 da BCLA chega à fase de quartas de final com Minas, Sesi Franca e Flamengo classificados. Os times brasileiros têm vantagem de decidir em casa na série melhor de três jogos para continuar na luta pelo título da competição internacional. Então, quem avançar se garante no Final Four, em abril, com semifinal e final em confronto único, em uma sede que ainda será definida pela FIBA.

O Minas é o primeiro time brasileiro em ação nas quartas de final, no sábado, 8 de março, às 19h40, contra o Instituto de Córdoba, da Argentina, fora de casa. A Tempestade conquistou seis vitórias na fase de classificação e terminou com 100% de aproveitamento na liderança do Grupo C. Os argentinos, enquanto isso, somaram três vitórias e três derrotas e avançaram na segunda colocação do Grupo D.

Líder do Grupo D, o Sesi Franca é outro brasileiro que entra em quadra no dia 8 do próximo mês, às 20h10, para enfrentar o Quimsa, da Argentina, como visitante. Atual tricampeão do NBB, o time francano também venceu todos os seis jogos na fase de classificação, terminando na primeira colocação da chave. O time argentino, por sua vez, é o atual campeão da BCLA, conquistou duas vitórias e sofreram quatro derrotas no Grupo C.

Enquanto isso, o Flamengo tem o primeiro desafio nas quartas de final no domingo, 9 de março, às 19h10, contra o Paisas Basketball Club, da Colômbia. A equipe rubro-negra terminou na liderança do Grupo B com cinco vitórias em seis jogos. Por outro lado, os colombianos ficaram em segundo no Grupo A, com três vitórias e três derrotas. Vale lembrar, aliás, que o time brasileiro agora tem novo treinador, o argentino Sergio Hernández.

Por fim, Real Estelí, da Nicarágua, e Boca Juniors, da Argentina, fecham os confrontos das quartas de final. Então, o primeiro jogo da série melhor de três será na segunda-feira, dia 10 de março, em Buenos Aires.

Confira o calendário das quartas de final

8 de março (sábad0)

19h40: Instituto de Córdoba (ARG) x Minas (Ángel Sandrín) – Jogo 1

20h10: Quimsa (ARG) x Sesi Franca (Estadio Ciudad) – Jogo 1

9 de março (domingo)

19h10: Paisas Basketball Club (COL) x Flamengo (Coliseo Iván de Bedout) – Jogo 1

12 de março (quarta-feira)

18h10: Minas x Instituto de Córdoba (ARG) (Arena UniBH) – Jogo 2

20h40: Sesi Franca x Quimsa (ARG) (Pedrocão) – Jogo 2

13 de março (quinta-feira)

18h10: Minas x Instituto de Córdoba (ARG) (Arena UniBH) – Jogo 3*

20h40: Sesi Franca x Quimsa (ARG) (Pedrocão) – Jogo 3*

14 de março (sexta-feira)

19h10: Flamengo x Paisas Basketball Club (COL) (Maracanãzinho) – Jogo 2

15 de março (sábado)

19h10: Flamengo x Paisas Basketball Club (COL) (Maracanãzinho) – Jogo 3*

*Se necessário

