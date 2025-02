BCLA: Classificados, Flamengo e Minas encerram primeira fase com vitórias

Nas partidas finais da última janela da primeira fase da BCLA, Flamengo e Minas levaram a melhor contra seus adversários nesta segunda-feira (10). O rubro-negro atropelou o Toros de Chiriquí, do Panamá, por 110 a 65. Enquanto isso, o time de Belo Horizonte superou o Biguá, do Uruguai, por 81 a 77. Vale lembrar que as duas equipes brasileiras disputaram a última rodada já classificadas para as quartas de final.

Além disso, o Sesi Franca, outro time do NBB no torneio, também avançou fase e de forma invicta com seis vitórias em seis jogos. Portanto, a mesma campanha do Minas na BCLA, mas diferente do Flamengo que foi superado pelo Boca Juniors no domingo (9). Assim, o clube carioca fechou a campanha com cinco triunfos e apenas um revés.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Então, confira como foram os últimos duelos de Flamengo e Minas na última janela da fase de grupos da BCLA.

Publicidade

(6-0) Minas 81 x 77 Biguá (1-5)

Minas usou o último jogo da primeira fase do Grupo C da Basketball Champions League Americas para dar mais ritmo a todo o elenco. Viu um Biguá valente, dentro de suas limitações, dificultando a partida, mas a Tempestade fez valer a maior experiência e qualidade técnica no final.

O time mineiro, jogando na Arena UniBH, venceu por 81 a 77, manteve a invencibilidade, contando com boa atuação de Yuri Neptune, e vai para as quartas de final para encarar o Instituto de Córdoba, da Argentina.

“A partida de hoje tinha um âmbito um pouco diferente, com nosso time já classificado e o Biguá já desqualificado. Mas viemos preparados, todo jogo é uma oportunidade para nós melhorarmos. Viemos bastante focados e conseguimos garantir a vitória. Esse era o nosso objetivo final, terminar a fase de classificação invictos”, comemorou Yuri.

Publicidade

O ala de 21 anos do Minas, Yuri Neptune terminou como cestinha da partida, seguindo o ritmo que impôs no primeiro quarto. Fechou com 21 pontos, quatro rebotes e três assistências. O outro jogador do time que mereceu destaque pelo duplo-duplo alcançado foi o pivô Alexandre Paranhos, que anotou 11 pontos e pegou 11 rebotes. Foram os únicos que passaram para os dois dígitos na pontuação.

Leia mais!

“Fechamos muito bem com uma vitória importante, conseguimos rodar a equipe, que era um dos objetivos também. Além de vencer, não sobrecarregar os jogadores porque viemos de uma sequência de jogos muito grande, são três essa semana, já tem mais dois do NBB. Então, conseguimos proporcionar um rodízio, espaço para muitos jogadores. Objetivo alcançado, manutenção da invencibilidade, agora é focar no NBB novamente”, avaliou o técnico do Minas, Léo Costa.

Publicidade

(5-1) Flamengo 110 x 65 Toros de Chiriquí (0-5)

Jogando seu segundo e último jogo da terceira janela da BCLA em Buenos Aires, Flamengo não deu chance para o azar contra o Toros de Chiriquí, venceu por 110 a 65 e fechou a primeira fase com cinco vitórias em seis partidas.

O Rubro-Negro teve boas atuações e rodou bem seu elenco, fechando na liderança do Grupo B. Vai ter os colombianos do Paisas Basketball Club nas quartas de final, no seu projeto de buscar o bicampeonato da competição continental.

Foi um jogo com muitos destaques, Jordan Williams foi o cestinha com 19 pontos e oito rebotes, mas teve também Ruan e Gallizzi, cada um com 18 pontos, e Franco Balbi com duplo-duplo, dez pontos e 11 assistências.

Publicidade

O mais relevante foi o Rubro-Negro mostrar poder de reação logo após a derrota anterior contra o Boca Juniors e fazer valer o título recém-conquistado da Copa Super 8.

“Chegamos nessa janela com a classificação garantida e no primeiro lugar, depois de ter ganho a Super 8 em Minas. Mas tínhamos o compromisso de vir aqui na Argentina e jogar da melhor maneira possível. O primeiro jogo fomos superados pelo Boca e foi muito difícil pela maneira como ocorreu, mas sabíamos que tínhamos um outro compromisso no dia seguinte, contra o Toros, e conseguimos ter uma grande atuação, uma grande vitória. Foi uma janela que vamos tirar muito aprendizado”, ponderou Franco Balbi.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA