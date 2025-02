NBB: Flamengo vira sobre Minas e é tetracampeão da Copa Super 8

Em jogo emocionante, parelho até os instantes finais, o Flamengo venceu o Minas por 64 a 61, neste sábado (1), em Belo Horizonte, e sagrou-se campeão da Copa Super 8 do NBB. Com o quarto troféu do torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno da liga, o time do técnico Gustavinho de Conti se distanciou do Sesi Franca, que tem duas conquistas (2020 e 2023). A equipe mineira permanece com um título (2020). O rubro-negro levantou o troféu em 2018, 2021, 2024 e 2025.

Alexey Borges foi um dos destaques da final, terminando o jogo com dez pontos, dez rebotes e sete assistências para uma eficiência de 21. Como resultado, foi eleito o MVP da Copa Super 8.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. Conseguimos tirar muito o volume do Minas. Não podemos deixá-los confortáveis na quadra porque eles têm grandes jogadores. O nosso trabalho defensivo hoje foi muito bom e sabíamos que nos momentos chaves nossa bola iria cair. Acreditamos muito no nosso trabalho, acreditamos muito no que fazemos todos os dias. Treinamos muito, ninguém pode ter dúvida disso. O reflexo disso pudemos ver naquele final, quando viramos o placar e saímos com o tetracampeonato da Copa Super 8”, afirmou Franco Balbi, que anotou sete dos seus dez pontos no último período.

“É confiança da equipe. Não tinha começado bem o jogo, mas o time é isso, para quem está bem. Temos o Alexey, que cria muito para todos, temos o Ruan, que briga muito. Todos nós fizemos um grande trabalho. A bola caiu na minha mão no final e fiz o que sempre procuro fazer”, completou.

Pelo Minas, Franco Baralle terminou como o maior pontuador com 17 pontos. “Hoje o jogo foi decidido nos detalhes ofensivos. A defesa não foi tão ruim, eles fizeram 64 pontos, mas, no final, eles conseguiram levar o jogo para eles. Por muito pouco, não ficamos com o título. Teve um chute que a bola saiu de dentro, então, às vezes, é destino, sorte”, comentou o argentino.

“Quando eu joguei finais na Argentina, também foram assim. As definições no último quarto, às vezes, vai cair para você, outras vezes não. Tem de estar com a cabeça tranquila, fizemos um grande torneio, ainda tem muita coisa pela frente. Tem o NBB, Champions (BCLA), que são torneios muito diferentes do Super 8. O Super 8 é um jogo de eliminação. Eles foram campeões porque fizeram coisas melhores do que nós”, afirmou o argentino”, completou.

O jogo

Como pede o enredo de toda decisão, os primeiros dez minutos foram de puro nervosismo. As equipes cometeram alguns erros e demoraram para se ajustarem em quadra. As defesas se sobressaíram sobre os ataques. O KTO Minas foi um pouco mais (não muito) eficiente na reta final da parcial após o técnico Léo Costa modificar algumas peças. Hollowell e Scott Machado entraram bem no jogo e, com ajuda de Alexandre Paranhos no garrafão, colocaram o time mineiro na liderança do placar ao final do primeiro período: 13 a 10.

O cenário continuou parecido no segundo quarto. A transpiração defensiva era o que ditava o ritmo do confronto. A diferença no placar era proporcionada por Scott Machado. A boa atuação inibiu até o retorno do titular Baralle. O armador converteu uma bola do perímetro e, na sequência, encontrou Rafael Mineiro livre para outra bola tripla.

Foi necessário o técnico Gustavinho de Conti pedir um tempo para buscar uma correção de rota. O Flamengo sofria para derrubar uma bola de 3 pontos, mas, quando conseguiu com Siewert, se aproximou do KTO Minas. Aí foi Léo Costa que parou o jogo. As equipes trocaram cestas nos instantes seguintes e foram para o intervalo com cinco de vantagem para os mineiros: 30 a 25.

Segundo tempo

Assim como aconteceu na semifinal contra o Sesi Franca, o Flamengo voltou em uma rotação altíssima para o terceiro período e anotou uma corrida de 4 a 0. Mas o Minas tem Baralle. Em grande fase, o argentino, que foi o responsável por colocar o time na decisão da Copa Super 8 decidindo nos minutos finais contra o Brasília, anotou nove pontos seguidos e colocou oito de vantagem no placar (39 a 31).

A equipe rubro-negra reagiu após um pedido de tempo de Gustavinho, equilibrou novamente o jogo e foi para o derradeiro quarto pontos atrás no placar (47 a 43), mesmo com duas bolas certeiras de Fuzaro do perímetro.

Balbi abriu os trabalhos para o Flamengo com uma bola de 3 pontos, mas Arengo e Fuzaro responderam na sequência. Não iria faltar emoção no último período. Aliás, Arengo e Balbi resolveram assumir o protagonismo. Jordan Williams converteu uma bola do perímetro com passe de Balbi para virar o jogo (55 a 54) com pouco mais de seis minutos para o cronômetro zerar. Baralle recolocou o Minas na frente e iniciou uma troca frenética na liderança do placar.

A tensão permaneceu até os instantes finais, com o Rubro-negro liderando. No último ataque, Baralle e depois Montero tiveram chance de empatar, mas desperdiçaram os arremessos do perímetro.

Minas 61 x 64 Flamengo

Destaques

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Franco Baralle 17 1 2 0 0 Scott Machado 10 2 3 2 1 Fuzaro 9 3 0 2 0 Paranhos 7 6 1 3 1

Três pontos: 10-24 (42%); Baralle: 3-6

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Ruan Miranda 14 6 0 0 3 Alexey 10 7 10 1 0 Franco Balbi 10 2 1 1 0 Jordan Williams 8 9 0 1 0

Três pontos: 7-27 (26%); Balbi: 2-7

