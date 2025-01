NBB se manifesta após briga no clássico entre Flamengo e Vasco

O clássico entre Flamengo e Vasco pelas quartas de final da Copa Super 8 do NBB, no domingo (26), foi equilibrado no placar, mas com briga e recheado de polêmicas. A partida no Maracanãzinho quase não chegou ao fim após um incidente no último quarto. O time cruz-maltino alegou falta de segurança e chegou a deixar a quadra quando o placar marcava 79 a 69 para o Flamengo. Após as polêmicas, a Liga Nacional de Basquete (LNB) emitiu nota oficial, nesta quarta-feira (29).

A confusão começou quando torcedores rubro-negros teriam arremessado objetos em direção à delegação rival. O Vasco protestou contra a situação e se retirou de quadra, indo para os túneis. Após cerca de 30 minutos de paralisação e intervenção da polícia, a equipe voltou ao jogo, mas praticamente não atacou nas posses seguintes. O Flamengo aproveitou para confirmar a vitória por 92 a 73 e garantir vaga na semifinal.

Desde o início, a partida teve clima de rivalidade. O jogo começou disputado e com boas jogadas, mas o controle se perdeu no terceiro quarto. A confusão começou após uma disputa de rebote entre Humberto, do Vasco, e Galizzi, do Flamengo. Então, o jogador vascaíno empurrou o adversário, que reagiu de forma exaltada. Ambos foram expulsos após revisão da arbitragem.

O experiente Marquinhos também deixou a quadra após discutir com o técnico adversário, Gustavo de Conti. O treinador afirmou sofreu agressão do jogador vascaíno durante o tumulto.

“Entrei para separar. Afinal, o treinador pode fazer isso, mas ele (Marquinhos) covardemente me agrediu. Deu uma cotovelada no meu peito”, disse Gustavinho após o jogo.

No último período, o técnico do Vasco, Léo Figueiró, também foi expulso após três faltas técnicas. Pouco depois, a delegação do Vasco protestou contra o comportamento da torcida adversária, alegando que objetos foram lançados na área do banco de reservas. Foi nesse momento que os jogadores deixaram a quadra.

“Eu fui expulso antes, com a terceira técnica. Mas, pelo que relataram, jogaram coisas no nosso banco e na diretoria. É lamentável. Um jogo que estava bom e disputado acaba sendo marcado por brigas e expulsões, perdendo todo o brilho”, desabafou Figueiró.

Vasco perde jogadores e Flamengo avança

Além das expulsões, o Vasco perdeu Jamaal, Eugeniusz e Eddy, que saíram com cinco faltas individuais. A equipe terminou o jogo sem cinco jogadores em quadra.

Até a paralisação, o confronto vinha sendo bastante equilibrado, sem grandes vantagens para nenhum dos lados. O Flamengo só conseguiu abrir vantagem nos minutos finais, com uma sequência de arremessos de três pontos. Por fim, quando o jogo voltou, a equipe rubro-negra manteve o controle do placar e confirmou a classificação para a semifinal do Super 8.

Confira a nota oficial da LNB

“O jogo em questão passou por todas as checagens sobre segurança e demais procedimentos que garantiam a realização da partida conforme as normas de segurança impostas pelo local, pelo regulamento do NBB CAIXA e pelas leis. Infelizmente não temos elementos para sustentar tudo que acontece dentro de quadra e na arquibancada, mesmo com medidas preventivas.

Uma vez acontecido tratamos de buscar as condições para o prosseguimento seguro da partida. Foram feitas consultas ao nosso representante e ao árbitro da partida para nos certificarmos das condições no local e se os mesmos se sentiam aptos para continuar. Após o contato a partida foi retomada com segurança e o tempo regulamentar foi cumprido integralmente pelas equipes.

Após a partida a LNB tomou as seguintes providências as quais estão previstas no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva):

1) Relatório detalhado dos árbitros, do representante da partida e todas as imagens disponíveis são entregues à LNB que envia para a Procuradoria do STJD.

2) A Procuradoria do STJD analisa todas as provas e relatos e enquadra cada uma das situações que considera passíveis de punição pelo CBJD e monta a denúncia a qual é enviada a todos os envolvidos.

3) O julgamento é agendado para que os auditores do STJD possam julgar analisando a acusação preparada pela Procuradoria e também os argumentos da defesa dos envolvidos garantindo a todos o amplo direito de defesa e contraditório.

4) Publica-se o resultado e o cumprimento das eventuais penas começam de imediato.

Importante: A Comissão Disciplinar é independente e formada por juristas do esporte conforme previsto em lei. Tanto a Procuradoria como os auditores fazem seu trabalho sem nenhuma interferência da LNB, somente sob a ótica da lei”.

Veja a nota completa em lnb.com.br

