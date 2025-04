Ex-jogador do Bulls minimiza campanha do Thunder na NBA

O Oklahoma City Thunder não impressiona um ex-jogador do Chicago Bulls na NBA. Apesar da franquia ter a melhor campanha de 2024/25, BJ Armstrong minimizou o desempenho do líder da Conferência Oeste. Segundo ele, não há mais méritos em vencer tantos jogos diante do padrão atual da liga.

“A NBA mudou e metade dos times está tankando. Então, me diga: eu deveria me impressionar? Eu respeito o que o Thunder fez na NBA. Respeito os jogadores. Porém, é essa a era em que estamos. Estamos multando times por não colocarem seus jogadores para jogar. Não me lembro disso acontecendo anos atrás”, polemizou.

O ex-Bulls traz a polêmica no momento em que o Thunder pode alcançar um feito similar a Chicago. Isso porque, com 63 vitórias e sete jogos restantes na temporada, Oklahoma City pode ser a terceira equipe a ter 70 triunfos em uma campanha. O time de Illinois foi o primeiro.

O ex-jogador, porém, considera que a ‘facilidade’ em vencer jogos ajuda o Thunder a se aproximar do Bulls. Em especial, contra times de campanhas ruins. O Thunder, no entanto, é uma equipe que consegue manter um padrão, apesar do recorde do time adversário.

Ao enfrentar times com campanhas negativas, por exemplo, o Thunder tem 36 vitórias e quatro derrotas na NBA. Contra franquias com recorde positivo, enquanto isso, são 27 triunfos e oito tropeços. Em ambos os casos, a equipe lidera na atual temporada.

O Thunder, além disso, lidera a conferência mais difícil da NBA. Somente contra times do Oeste, aliás, 35 vitórias e 11 derrotas, sendo o melhor retrospecto entre as outras 14 equipes. A campanha, inclusive, é a mesma do Boston Celtics no Leste, enquanto só o Cleveland Cavaliers tem desempenho melhor com 38 triunfos e apenas nove reveses.

Apesar do ex-jogador do Bulls minimizar, o Thunder é candidato ao título da NBA. Os jogadores, aliás, não têm se importado com as marcas atingidas na temporada regular. De acordo com Shai Gilgeous-Alexander, a única coisa que importante é o “prêmio fina”.

“Antes de tudo, não nos importamos nem um pouco com qualquer um desses recordes. Não estamos nem aí para isso. É claro que eles têm um significado, mas, no panorama geral, não significam nada para nós. Afinal, estamos atrás de um objetivo e só ele que nos importa. A única coisa em nossas mentes é o título. Então, tudo mais não tem importância”, cravou o favorito ao prêmio de MVP da liga.

