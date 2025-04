Votação da ESPN aponta vencedor do prêmio de MVP da NBA

A ESPN realizou uma votação interna para apontar o vencedor do prêmio de MVP da NBA na temporada 2024/25. De acordo com a emissora do Grupo Disney, 100 funcionários participaram do processo. Além, disso cada um dos consultados indicou os cinco primeiros colocados na disputa. Assim como ocorre na NBA, dez pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, sete pontos ao segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto.

Segundo a ESPN, o armador Shai Gilgeous-Alexander foi o mais votado. O astro do Oklahoma City Thunder, aliás, recebeu 77 votos de primeiro lugar e 23 de segundo. Dessa forma, ele totalizou 931 pontos.

Atual MVP da NBA, Nikola Jokic foi o segundo mais votado. O pivô do Denver Nuggets recebeu 23 votos de primeiro lugar e 77 de segundo. Assim, ele somou 769 pontos.

Portanto, apenas Gilgeous-Alexander e Jokic apareceram nas duas primeiras posições da votação para o prêmio de MVP da NBA. Isso não surpreende ninguém. Afinal, ambos se alternam no topo do ranking semanal da liga. Ou seja, a disputa se restringe à dupla. Com os craques mostrando um nível elevado em relação aos concorrentes, a expectativa é de uma briga acirrada até o final da fase regular.

Até o momento, o desempenho de ambos é espetacular. O armador do Thunder, por exemplo, é o único jogador a figurar no top 5 da NBA em termos de eficiências defensiva e ofensiva. Ou seja, ele impacta o melhor time da liga nos dois lados da quadra. Em 72 jogos, ele tem médias de 32,8 pontos (cestinha da liga), cinco rebotes, 6,4 assistências, 1,7 roubo de bola e um toco.

Jokic, por sua vez, faz números históricos. Na briga pelo quarto prêmio de MVP da carreira, ele o único no top 3 das principais estatísticas da NBA, em 2024/25. Em 65 jogos, o pivô sérvio tem 29,7 pontos (terceiro), 12,8 rebotes (terceiro) e 10,2 assistências (segundo). Portanto, pode ser apenas o terceiro na história a fechar uma campanha com médias de triplo-duplo. Os outros foram Russell Westbrook e Oscar Robertson.

Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum apareceram bem na votação ao prêmio de MVP da NBA. O astro grego recebeu 53 votos de segundo lugar e somou 381 pontos. O craque do Celtics, por outro lado, teve 41 votos na segunda posição e ficou com 363 pontos. Donovan Mitchell fecha o top 5 dos mais votados. Assim, a estrela do Cleveland Cavaliers totalizou 93 pontos.

Veterano de 22 temporadas na NBA, LeBron James aparece em sexto na votação. O craque do Lakers totalizou 21 pontos, nove à frente do jovem Cade Cunningham, destaque do Detroit Pistons. Por fim, 14 jogadores receberam votos.

Votação da ESPN para o prêmio de MVP da NBA

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 931 pontos

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 769 pontos

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 381 pontos

4. Jayson Tatum (Boston Celtics): 363 pontos

5. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): 93 pontos

6. LeBron James (Los Angeles Lakers): 21 pontos

7. Cade Cunningham (Detroit Pistons): 12 pontos

8. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e Jalen Brunson (New York Knicks): 7 pontos

10. Karl-Anthony Towns (Cleveland Cavaliers): 6 pontos

11. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 4 pontos

12. Stephen Curry (Golden State Warriors): 3 pontos

13. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 3 pontos

14. James Harden (Los Angeles Clippers): 1 ponto

