Analista da NBA declara voto em Shai Gilgeous-Alexander para MVP

O analista de NBA da ESPN, Kendrick Perkins, declarou publicamente o seu voto em Shai Gilgeous-Alexander para o prêmio de MVP da temporada. De acordo com o ex-pivô, há argumentos suficientes para considerar o armador do Oklahoma City Thunder o jogador mais valioso de 2024/25. Perkins, aliás, destacou a eficiência do canadense nos dois lados da quadra.

“Se você fala do Shai, você está falando do cara que está em vias de se juntar ao Michael Jordan com mais temporadas seguidas de 30 pontos por jogo e pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos. E já está chato esse lance de ficarem falando de arbitragem quando não conseguem parar o Shai. Não conseguem!”

“Aliás, Shai está sendo uma estrela dos dois lados da quadra. Esqueça o fato que ele é top 5 em roubos de bola. Tipo, notem como ele luta na defesa, como ele contesta, como defende entre bloqueios. Além disso, esse cara é o líder do melhor time do Oeste pelo segundo ano seguido. É elite nos dois lados. Enfim, esse cara é o MVP da NBA”, disse o controverso analista.

Publicidade

De fato, Perkins tem razão quando cita o desempenho notável de Gilgeous-Alexander nos dois lados da quadra. O astro do Thunder, inclusive, é o único atleta a figurar entre os cinco melhores em termos de eficiências defensiva e ofensiva. Além de cestinha da liga (média de 33 pontos), é o quinto em roubos de bola (1,8 por jogo). Além disso, é peça essencial para que Oklahoma tenha a melhor defesa da NBA.

Leia mais sobre Shai Gilgeous-Alexander!

Como bem citou Perkins, Shai está perto de igualar uma marca de Michael Jordan. Afinal, pelo terceiro ano seguido, o canadense tem uma média superior a 30 pontos, com pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. O maior jogador da história, aliás, alcançou essa marca por cinco temporadas consecutivas (1987-1992). Em três dessas campanhas, Jordan foi eleito o MVP (1988, 1991 e 1992).

Publicidade

Os números de Gilgeous-Alexander nos 65 jogos que já disputou, em 2024/25, o crendenciam ao prêmio de MVP da NBA. Até o momento, ele tem médias de 33 pontos, 5,1 rebotes, 6,2 assistências e 1,8 roubo de bola. Além disso, está acertando 52,8% dos arremessos.

O grande concorrente do canadense é o pivô Nikola Jokic. Três vezes eleito MVP da liga, o astro do Denver Nuggets também faz uma temporada espetacular. Com direito a médias de triplo-duplo: 29,1 pontos (terceiro da liga), 12,8 rebotes (terceiro) e 10,3 assistências (segundo). Ou seja, o sérvio é top 3 nas três estatísticas principais do basquete.

Publicidade

Assim como Shai, Jokic tem 1,8 roubo de bola por jogo. Além disso, Jokic também está com o melhor aproveitamento nas bolas de três na carreira (41,3%). No entanto, a campanha do Nuggets, terceiro do Oeste, com 12 vitórias a menos que o Thunder, pode influenciar na votação para MVP.

Colega de ESPN concorda com Perkins

Brian Windhorst, colega de Perkins na ESPN, também acredita na eleição de Gilgeous-Alexander como MVP da liga. Segundo o jornalista, o craque do Thunder é o melhor jogador com sobras de 2024/25. Ou seja para ele, não há disputa pelo prêmio.

Publicidade

“A importância de Shai para Oklahoma City é subestimada ao redor da liga. Vejo várias pessoas dizerem que há uma concorrência para MVP da temporada, mas não acho que seja assim. Creio que ele é o merecedor e com sobras. Para mim, Shai está na liderança dessa corrida por muito. Por muito”, opinou o repórter, contrariando a narrativa de que há uma disputa feroz com Jokic.

“Oklahoma City tem a defesa mais eficiente da NBA por uma boa margem. O time até teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas, certamente, Shai é uma das peças mais importantes desse sistema de marcação. E, além disso, esse cara fez 50 pontos em quatro dos últimos 20 jogos. Enfim, não há nível de comparação nesta temporada”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA