Jaylen Brown admite dificuldades para marcar Shai Gilgeous-Alexander

Na última quarta-feira (12), o Oklahoma City Thunder venceu o Boston Celtics, no TD Garden, por 118 a 112. O grande nome da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 34 pontos e fez com que Jaylen Brown admitisse dificuldades em marcá-lo. O astro celta foi um dos responsáveis por tentar parar o candidato ao MVP, mas sem sucesso. Como resultado, o armador chegou ao seu quinto jogo seguido anotando 31 pontos ou mais contra o rival pelo título.

“É difícil. Aquele garoto é bom. Sou grande fã do jogo dele. É astuto e habilidoso perto da cesta. Além disso, sabe usar bem o corpo para atrair faltas. Ele também tem acertado bem a bola de três”, admitiu Brown em coletiva após o jogo.

O triunfo do Thunder foi importante para um time que tem a melhor campanha do Oeste na temporada regular. Afinal, por isso, é cotado como um dos favoritos na briga pelo título. Portanto, vencer o atual campeão, fora de casa, mostra a força do jovem time comandado por Mark Daigneault.

O elogio de Jaylen Brown a Shai Gilgeous-Alexander prova também como Oklahoma se comportou ofensivamente. A equipe explorou muito bem jogadas de infiltração à cesta, sobretudo com seu grande astro. Como resultado, o armador teve 11 lances livres ao longo da partida.

“Definitivamente, é um cara que você observa e estuda para ser melhor se acabarmos jogando com ele no futuro”, elogiou Brown. “É um jogador difícil de marcar. Ele tem jogado um bom basquete. Então, temos que tirar o chapéu”.

Gilgeous-Alexander não foi o único a ser agressivo ao aro no confronto. Isso porque sete jogadores diferentes do Thunder estiveram na linha de lance livre. Assim, combinando 35 tentativas no quesito, contra 12 do Celtics. Apesar da diferença expressiva, Brown evitou culpar a arbitragem.

“Eu não vou culpar a arbitragem ou algo assim. Foi só um desses jogos em que não conseguimos fazer nada ofensivamente ou defensivamente. Foram algumas decisões difíceis que poderiam ter sido para o outro lado ou não. Mas o Thunder foi o time mais agressivo por um longo período”, comentou o camisa 7.

Por fim, o MVP das finais de 2023/24 admitiu que seu desempenho contra Gilgeous-Alexander contribuiu para quebrar a sequência de cinco vitórias seguidas do Celtics.

“Pensei que tínhamos um bom plano de jogo. Precisamos vencer esses confrontos. Mas não conseguimos esta noite. Eu não venci o meu (duelo individual) esta noite. Então, isso nos custou o jogo”, finalizou.

