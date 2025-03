Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder bate Celtics

Com mais uma grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder venceu o Boston Celtics por 118 a 112 em pleno TD Garden. O candidato ao prêmio de MVP anotou 34 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Então, foi a segunda vitória da equipe sobre o atual campeão da NBA em 2024/25. Além disso, a rodada desta quarta-feira (12) ainda contou com mais oito jogos.

Além de tudo isso, Oklahoma se garantiu nos playoffs da conferência Oeste com o triunfo. Com 54 vitórias em 66 jogos, o time está com mais de dez jogos de vantagem sobre seus maiores perseguidores e deve terminar como líder. O resultado foi importante também para se recuperar da queda para o Denver Nuggets. Assim, são nove triunfos em 11 partidas. Por fim, o próximo compromisso é no sábado (15) quando enfrenta o Detroit Pistons.

Boston, por outro lado, perde uma boa sequência de cinco vitórias seguidas que ostentava. Apesar de ainda não estar garantido nos playoffs, a equipe está muito perto disso. Porém, com 47 triunfos em 66 partidas, a missão de ultrapassar o Cleveland Cavaliers também vai ficando ainda mais complicada. São mais de oito jogos abaixo do rival na liderança do Leste. O próximo jogo da franquia é na sexta-feira (14) contra o Miami Heat.

Então, confira os principais pontos da vitória do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum.

Shai rasga garrafão de Boston

Foi um jogo clássico para Shai Gilgeous-Alexander em Thunder x Celtics. Sua eficiência atacando o aro e com o trabalho de pés para criar arremessos de meia distância foi exemplar. Quando a bola não caiu, também foi capaz de criar muitos lances-livres, cavando faltas e incomodando o garrafão rival. Não foi um jogo brilhante nas bolas de três, mas sempre que o canadense encontrou um confronto favorável, puniu. Com 34 pontos, foi a bola de segurança em uma vitória gigante contra um clima hostil.

Sem Williams, Chet Holmgren brilha

Aliás, vale citar, o Thunder venceu o Celtics sem Jalen Williams, e além de Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren também brilhou. O pivô foi dominante em todos os quesitos. Diversificou o ataque com arremessos de fora, foi eficiente na batalha interna, pegou 15 rebotes com impacto tanto na área pintada ofensiva quanto defensiva. Sem Porzingis, seu tamanho e eficiência foram pontos chave da vitória dos visitantes.

Menos coletivo, mas com brilho individual

Não foi uma noite fantástica de Oklahoma em termos coletivos no ataque. A equipe teve 19 assistências, mas também cometeu 12 erros de ataque. Boston atrapalhou o fluxo de bola dos visitantes, mas não conseguiu conter o ritmo das isolações do Thunder. Shai é o grande destaque nesse sentido, mas a equipe teve 35 lances-livres cobrados, mais do que o dobro do Celtics. Reflexo da busca agressiva por confrontos favoráveis e de menos movimentação de bola. OKC sabe vencer de ambos os jeitos.

Leia mais!

Tatum joga muito, mas não vence

Não dá pra culpar Jayson Tatum pela derrota de Boston para Oklahoma. O ala teve um jogo fantástico e esteve em todos os lugares da quadra. Além de liderar seu time em pontos, ele também flertou com o triplo-duplo, punindo sobretudo as ajudas enviadas para diminuir seu ritmo ao longo do confronto. Mas a falta de ajuda consistente não ajudou o craque a garantir o triunfo dos campeões. Por fim, marcou apenas quatro pontos no último quarto.

Jaylen Brown, por outro lado, vai mal

Não é exagero, foi uma das piores noites de Jaylen Brown na temporada 2024/25. Não conseguiu o melhor impacto defensivo, sofrendo com as faltas. No ataque, marcou apenas dez pontos em 15 arremessos. Além disso? Só duas assistências. O craque tentou encontrar seu ritmo até o fim do jogo e até marcou quatro pontos no período final. Porém, ficou por isso. Em uma derrota por duas posses, um jogo um pouco mais efetivo dele teria bastado.

Batalha de estilos não favorece Boston

As bolas de três, acima de tudo, determinaram uma batalha de estilos no TD Garden. Afinal, os donos da casa tiveram 63 tentativas e 20 acertos. Enquanto isso, Oklahoma teve 37 tentativas e 13 acertos. Mesmo com um volume muito alto do perímetro, o Celtics teve uma eficiência de apenas 31% nesses arremessos. Além disso, perdeu a batalha de pontos no aro e lances-livre, onde o Thunder compensou o déficit do perímetro.

(54-12) Oklahoma City Thunder 118 x 112 Boston Celtics (47-19)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 5 7 1 0 Chet Holmgren 23 15 2 0 1 Cason Wallace 14 4 3 2 1 Lu Dort 13 4 0 0 0 Isaiah Hartenstein 11 6 3 1 0

Três pontos: 13-37; Holmgren: 3-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 8 8 0 0 Derrick White 22 8 5 2 3 Al Horford 18 10 6 1 2 Jaylen Brown 10 5 2 2 1 Jrue Holiday 9 3 2 3 0

Três pontos: 20-63; White: 6-12

Outros jogos

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada da NBA dessa quarta-feira contou com mais oito partidas. Então, confira resultados e os box-scores desses outros confrontos.

(16-49) Charlotte Hornets 110 x 123 Atlanta Hawks (32-34)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 31 11 5 2 4 LaMelo Ball 25 2 9 2 1 DaQuan Jeffries 20 0 1 0 2 Mark Williams 14 14 2 1 2 Nick Smith Jr. 7 3 2 0 0

Três pontos: 14-35; Bridges: 5-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 35 7 12 1 0 Caris LeVert 15 4 2 1 0 Georges Niang 12 4 3 1 0 Vit Krejci 11 1 0 1 0 Dyson Daniels 10 5 3 4 2

Três pontos: 14-36; LeVert: 4-8

(22-43) Philadelphia 76ers 105 x 118 Toronto Raptors (23-43)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 29 4 3 3 2 Jeff Dowtin 20 2 3 2 0 Adem Bona 13 9 1 1 2 Kelly Oubre Jr. 13 5 0 3 1 Ricky Council IV. 11 3 1 1 0

Três pontos: 7-35; Dowtin: 2-4

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK A.J Lawson 28 6 4 0 0 Orlando Robinson 25 12 6 0 0 Jared Rhoden 25 12 5 4 0 Colin Castleton 7 14 2 0 3 Jamison Battle 11 8 1 0 0

Três pontos: 16-40; Lawson: 4-9

(36-30) Los Angeles Clippers 119 x 104 Miami Heat (29-36)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Bogdan Bogdanovic 30 10 4 0 0 Ivica Zubac 26 14 1 0 0 James Harden 24 8 11 2 0 Amir Coffey 13 2 1 0 0 Derrick Jones Jr. 8 4 0 1 0

Três pontos: 13-27; Bogdanovic: 4-7

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 31 6 7 2 0 Andrew Wiggins 22 3 5 0 3 Duncan Robinson 15 1 0 1 0 Pelle Larsson 10 0 1 3 0 Bam Adebayo 6 7 7 5 0

Três pontos: 14-37; Robinson: 5-9

(30-36) Phoenix Suns 104 x 111 Houston Rockets (41-25)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 25 0 3 1 0 Kevin Durant 19 7 0 1 1 Devin Booker 19 3 4 0 0 Tyus Jones 11 4 4 0 0 Oso Ighodaro 8 6 0 0 4

Três pontos: 10-28; Jones: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 29 7 4 3 0 Alperen Sengun 20 4 7 1 0 Dillon Brooks 19 1 4 0 0 Tari Eason 15 10 1 1 2 Fred VanVleet 10 2 4 4 0

Três pontos: 12-38; Green: 3-6

(15-51) Utah Jazz 115 x 122 Memphis Grizzlies (42-24)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 22 8 7 0 0 John Collins 22 7 0 0 0 Walker Kessler 9 14 5 2 6 Lauri Markkanen 14 6 0 0 0 Jordan Clarkson 12 4 2 2 0

Três pontos: 12-34; Sensabaugh: 3-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Luke Kennard 30 4 1 1 1 Ja Morant 28 1 7 1 0 Desmond Bane 17 5 9 1 1 Scotty Pippen Jr. 11 0 6 4 1 Brandon Clarke 8 4 1 3 0

Três pontos: 20-44; Kennard: 7-9

(33-34) Dallas Mavericks 116 x 126 San Antonio Spurs (27-37)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Williams 19 3 6 2 0 Dante Exum 17 3 3 1 0 Naji Marshall 15 3 3 2 0 Kessler Edwards 15 3 0 1 0 Spencer Dinwiddie 14 4 4 1 0

Três pontos: 13-32; Edwards: 2-2

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 32 9 11 1 0 Jeremy Sochan 18 7 2 0 0 Keldon Johnson 18 5 2 1 0 Devin Vassell 16 10 6 2 1 Harrison Barnes 14 3 1 1 0

Três pontos: 11-35; Paul: 3-6

(38-29) Minnesota Timberwolves 115 x 95 Denver Nuggets (42-24)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 4 6 1 0 Julius Randle 25 4 3 2 0 Jaden McDaniels 16 8 1 1 1 Rudy Gobert 11 10 3 0 1 Donte DiVincenzo 10 6 6 0 2

Três pontos: 17-40; Edwards: 5-12

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 34 8 4 1 0 Russell Westbrook 19 4 1 3 0 Jamal Murray 12 5 8 1 0 Michael Porter Jr. 10 9 2 0 0 Hunter Tyson 8 0 0 1 0

Três pontos: 7-30; Tyson: 2-4

(42-23) New York Knicks 114 x 113 Portland Trail Blazers (28-39)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 33 4 4 1 1 OG Anunoby 23 7 3 1 1 Karl-Anthony Towns 21 7 4 2 1 Josh Hart 11 11 9 1 0 Miles McBride 11 1 5 4 2

Três pontos: 12-31; McBride: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 30 3 2 1 0 Deni Avdija 27 15 5 0 0 Shaedon Sharpe 21 9 2 0 0 Toumani Camara 14 3 4 0 0 Donovan Clingan 6 12 1 0 3

Três pontos: 17-42; Henderson: 4-4

