Técnico do Warriors quer manter Gui Santos após volta de ala

Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, quer manter Gui Santos na rotação do Warriors mesmo após o retorno de Jonathan Kuminga. O brasileiro ganhou espaço com a saída de Kuminga, lesionado, mas tem correspondido e deve ganhar espaço cativo na equipe. Nos últimos dias, ele teve um jogo de 15 pontos e seis rebotes, contra o Detroit Pistons, em vitória apertada.

“É difícil quando você está jogando muito bem mas um cara importante está voltando”, disse Kerr. “É sempre difícil. Mas acho que a ideia é voltar com ele aos poucos para retomar seu ritmo. Mas Gui vai continuar jogando. Precisamos manter os caras que nos ajudam a vencer atualmente”.

Além disso, Stephen Curry, principal jogador do Warriors, também elogiou Gui. “Ele parece muito à vontade em quadra, conforme tem oportunidades. Dá para ver a paixão e o quanto isso significa para ele. Aquele and one, a reação dele foi tudo. Ele está no jogo, você sabe que vai sentir a presença dele”.

Desde a virada do ano, quando começou a participar mais dos jogos do Warriors, Gui Santos tem médias de 5.6 pontos, 3.7 rebotes e 1.8 assistência por jogo, arremessando 38% para três pontos. Dessa forma, o brasileiro vem conseguindo cavar seu espaço na rotação da equipe.

Além disso, Golden State vive grande fase na NBA. Isso porque são nove vitórias nos últimos dez jogos, que colocaram o time na sexta colocação do Oeste. Nesta posição, pode garantir vaga direta aos playoffs. A chegada de Jimmy Butler mudou o Warriors, que agora já é cotado como um dos concorrentes da conferência.

Entre os jogadores do Warriors, então, a certeza é que Butler elevou a confiança do elenco. Stephen Curry, por sua vez, garantiu que o novo companheiro tem sido importante para “cobrar” o time de San Francisco. Com ele, a equipe tem tido maior empenho durante as partidas.

“Está claro como o dia a diferença. Não apenas no nosso recorde, mas na maneira como estamos jogando. Como estamos vencendo e o impacto dele no jogo. No começo, ele estava recuperando a forma, tentando descobrir como ser agressivo e jogar no nosso sistema. Agora, precisamos nos adaptar às suas ações e zonas de conforto. E tem fica melhor a cada jogo. Precisamos continuar assim, mas não vamos nos empolgar demais”, completou Curry sobre Butler.

Dessa forma, Stephen Curry, Butler, o técnico Steve Kerr e até Gui Santos vem numa crescente para guiar o Warriors nos playoffs.

