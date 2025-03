De’Andre Jordan: “Perder para o Lakers é como se a temporada acabasse”

De’Andre Jordan não gostou de perder para o Los Angeles Lakers nesta temporada. O pivô esteve em quadra na derrota do Denver Nuggets para o time da Califórnia na última semana do mês passado. O revés foi algo atípico para a equipe do Colorado. Isso porque o retrospecto recente é favorável

Nos últimos anos, por exemplo, o Nuggets é o algoz do Lakers em playoffs. Em 2023, quando o time de Colorado foi campeão, precisou derrotar Los Angeles nas finais do Oeste. Nos playoffs passado, enquanto isso, foi a vez de derrubar o rival na primeira rodada.

Diante das seguidas eliminações, se tornou comum que Jordan e outros jogadores do Nuggets provocassem o Lakers. No entanto, na última partida entre as franquias, a dupla LeBron James e Luka Doncic conseguiu sair na vantagem. Assim, fora de casa, derrotaram o rival por 123 a 100.

“Quando você perde para os Lakers, parece que sua temporada acabou. Mas, eles vieram com muita energia com Luka e os novos caras”, disse Jordan no programa Run It Back. “Foi um jogo divertido.”

Nos últimos anos, os Lakers sempre conseguiram impor dificuldades aos Nuggets. No entanto, a equipe do técnico Michael Malone demonstrou a capacidade de fazer os ajustes certos para sempre reagir e vencer. Mas, o Lakers evoluiu sob o comando do técnico novato JJ Redick e com a chegada de Doncic. Como resultado, ocupa a segunda posição de sua conferência.

O Lakers limitou Nikola Jokic a apenas sete arremessos de quadra com marcação dupla constante e o forçou a cometer o maior número de turnovers do jogo. Apesar de todos os titulares dos Nuggets pontuarem em dígitos duplos, não foi o suficiente para sair com a vitória.

“Passamos muito tempo focados neste jogo, nossa comissão técnica também passou muito tempo nele. Eu imaginava que nossos caras jogariam com intensidade, mas eles jogaram ainda mais forte do que eu poderia imaginar. Eles lutaram hoje à noite”, continuou Redick. “Essas foram as duas coisas que mais se destacaram.”

Com ambas as equipes disputando vaga no topo do Oeste, De’Andre Jordan garantiu que seu time estará mais preparado para enfrentar o Lakers na temporada.

“Ainda vamos enfrentá-los mais duas vezes. Então, jogaremos muito melhor”, acrescentou Jordan.

