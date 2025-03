Jusuf Nurkic minimiza troca e críticas no Suns: “Estou no auge”

A troca de Jusuf Nurkic foi motivo de celebração na torcida do Phoenix Suns. O pivô fazia uma das piores temporadas da carreira e, por isso, virou alvo de muita contestação. Mas a verdade é que, mesmo em seus melhores momentos no time, ele foi um alvo de crítica constante dos fãs e analistas. O bósnio não guarda rancor da passagem pela franquia, mas entende que a saída era necessária.

“Ter esse recomeço no Charlotte Hornets, a princípio, significa bastante para mim. Estou nessa liga há muito tempo e, como resultado, aprendi que uma mudança pode ser boa. Quando você está em uma situação desconfortável, uma troca pode revitalizar o ânimo no esporte. Te deixar mais animado, empolgado. Então, eu mal posso esperar para ajudar esse time”, analisou o veterano, em entrevista ao site HoopsHype.

O Suns teve que ceder uma escolha de primeira rodada de draft ao Hornets para que a equipe ficasse com Nurkic. Afinal, o jogador ainda tem quase US$20 milhões a receber na próxima campanha. O time do Arizona tem uma das folhas salariais mais “pesadas” da liga e, assim, não podia investir altos valores em um atleta que não joga. Hoje, ele também entende que é mais valioso em Charlotte.

“Eu ainda sou jovem, pois completei 30 anos no ano passado. Sinto que ainda estou no auge da minha carreira e, por isso, posso fazer muita coisa em quadra. Temos plenas condições de ganhar algumas partidas nesse fim de temporada. Já estive em equipes vencedoras antes. Então, estou animado para entrar em ação e ajudar esses jovens jogadores a vencer”, projetou o pivô.

Só o melhor

Seria normal que a troca do Suns marcasse um ponto de ruptura para Jusuf Nurkic com Phoenix. Afinal, não foi uma boa passagem em termos de desempenho e relação com a base de torcedores. Mas isso não influencia a visão do jogador sobre o time. Muito pelo contrário. Ele não só leva boas referências da franquia, mas garante que os rumores sobre os bastidores conturbados da equipe são falsos.

“O vestiário de Phoenix, antes de tudo, está cheio de ótimas pessoas. Eu só guardo boas lembranças da minha passagem por lá, pois consegui aproveitar aquele ambiente. Lidar com os rumores não é uma novidade para mim porque já estou na NBA há muito tempo. Então, não tenho rancor. Sei que era só a hora de uma mudança mesmo”, analisou o atleta europeu.

Nurkic não sabe se o Suns vai conseguir chegar aos playoffs nessa temporada ainda. No entanto, de longe, ele está na torcida pelo sucesso do time. “Não desejo nada além do melhor não só para os meus ex-colegas, mas Phoenix como um todo. Fiz vários amigos, construí laços para a vida toda lá. Estou ansioso para revê-los em jogos ou durante as férias”, completou.

Faz parte

Nurkic foi uma das “vítimas” dos rumores de trade deadline da liga. É comum ver casos de atletas que ficam abalados e, assim, caem de produção pelos comentários em torno dos seus nomes. As incertezas e dúvidas, em síntese, tiram o foco de dentro de quadra. Por isso, o técnico Steve Kerr defendeu que o fim da janela deveria ocorrer na pausa do All-Star Game. O veterano, no entanto, é contra essa proposta.

“Eu não concordo com mudar a data da trade deadline. Afinal, a NBA se beneficia muito do período. É uma ótima semana para a NBA por causa da atenção que se gera. Nesse ano, por exemplo, as especulações fizeram com que as pessoas até se esquecessem do SuperBowl. É óbvio que não é bom para os atletas. Mas, em termos de engajamento, isso é valioso demais para a nossa liga”, explicou o pivô.

