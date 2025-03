Kevin Durant critica fãs que vaiaram Suns em vitória

Kevin Durant brilhou na vitória recente do Phoenix Suns. Com 34 pontos e sete rebotes, o camisa 35 foi o principal destaque no triunfo diante do Los Angeles Clippers, por 119 a 117, na noite de terça-feira (4). Apesar do resultado, o craque de Arizona saiu na bronca com os torcedores que foram ao Footprint Center.

A chateação de Durant aconteceu pelas vaias da torcida do Suns. A franquia chegou a perder durante o segundo quarto por 22 pontos e foi para o intervalo 16 pontos atrás do Clippers. Então, os fãs vaiaram os jogadores do time da casa, que vem de uma temporada marcada por atuações ruins.

A volta dos vestiários, no entanto, marcou uma recuperação de Durant e do Suns. O astro, que tinha oito pontos até então, marcou 26 na segunda metade do jogo e liderou uma virada diante do time de Los Angeles. No fim, o camisa 35 criticou os fãs que vaiaram ele e seus companheiros.

“Sempre me pergunto o que vaiar vai fazer pelo seu time”, disse Kevin Durant após o jogo. “Na verdade, isso não faz sentido. Se você realmente quer fazer sua voz ser ouvida, levante e vá embora, porque vamos sentir isso mais do que suas vaias. Vaiar faz parte da cultura do esporte há uns 50 ou 60 anos, mas já passou da hora de mudar”, seguiu.

A reação da torcida do Suns na vitória se dá pelo momento do time. A franquia, afinal, ocupa a 11ª posição do Oeste e caminha para ficar fora dos playoffs, apesar de ser a folha salarial mais cara da NBA. Enquanto isso, os rumores têm apontado que Durant e Devin Booker podem sair na offseason.

O camisa 35, ainda assim, não acha justa a reação da torcida. Para Kevin Durant, é melhor que a torcida do Suns apoie até o fim em busca da vitória ou saia da arena no meio do jogo.

“Precisamos de energia. Quando estamos perdendo por 20, precisamos que vocês façam mais barulho e nos incentivem mais. Esse foi meu ponto quando comecei a falar com a torcida. Se não quiserem assistir a esse time jogando mal, apenas saiam e nós vamos entender. Isso nos faria sentir ainda pior”, acrescentou.

Por fim, Durant explicou que não estava chateado com a torcida do Suns. Por outro lado, após a vitória, ele garantiu que ama os torcedores e apenas estava chateado com as vaias naquele momento.

“O quão alto eles gritam em uma boa noite não tem comparação. Portanto, quero apenas incentivar isso o máximo possível. Tenho só amor por essa torcida, que sempre apoia e sempre comparece”, finalizou Kevin Durant.

