Melhor campanha da NBA, Cavs bate Heat e está nos playoffs

O Cleveland Cavaliers confirmou favoritismo e bateu o Miami Heat por 112 a 107 na noite de quarta-feira (5). Mas a notícia mais importante para o Cavs, dono da melhor campanha da NBA, é que o triunfo sobre o Heat deu ao time a confirmação nos playoffs. É o primeiro time em 2024/25 a garantir vaga na pós-temporada.

Enquanto Donovan Mitchell liderou o Cavs com 26 pontos, sete rebotes e cinco assistências, Bam Adebayo foi o melhor do Heat, com 34 pontos, 12 rebotes e cinco passes decisivos. Agora, o time de Cleveland soma 52 vitórias e dez derrotas, com 83.9% de aproveitamento.

Ou seja, faltando apenas 20 jogos para o resto da temporada 2024/25 da NBA, o Cavs já venceu mais do que em toda a campanha anterior. Em 2023/24, Cleveland terminou com 54 triunfos no quarto lugar do Leste. Desde o ano de seu único título na liga, em 2016, o Cavaliers não vencia tantas partidas.

Eleito o melhor jogador do Leste no mês de fevereiro, Donovan Mitchell falou sobre a vitória do Cavs sobre o Heat.

“Nós demos um jeito de vencer. Foi contra a cultura do Heat, sabe? Bam Adebayo mostrou isso, mas o nosso time, como um grupo, tivemos uma boa defesa. Tive dois erros de ataque no fim, mas conseguimos passar por problemas e vencer”, disse Mitchell.

Apesar de não fazer a temporada dos sonhos na NBA, o Heat vem tentando entrar na zona de playoffs e enfrentar o Cavs fora de casa foi um teste para o elenco. Isso porque Tyler Herro, All-Star pela primeira vez na carreira, não jogou. O calouro Kel’el Ware, que virou titular recentemente, também foi desfalque. Por fim, Andrew Wiggins, que chegou em troca com o Golden State Warriors, se recupera de lesão no tornozelo.

O Cavs obteve a décima segunda vitória consecutiva, enquanto garantiu a classificação aos playoffs com mais de um mês para o fim da fase regular.

“É uma honra jogar com um grupo assim”, afirmou Mitchell. “Conseguimos a vaga aos playoffs, mas quando eu cheguei e estendi meu contrato, a meta não era só chegar aos playoffs. É parte de alguns dos passos que temos de dar. Estou feliz por conseguirmos isso em frente aos nossos torcedores, mas temos muito a fazer ainda”.

O Cavs chegou a estar atrás do Heat por 100 a 93, quando restavam seis minutos para o fim do jogo. A partir dali, Miami só fez mais três cestas, sendo duas de Adebayo. Enquanto isso, Cleveland teve uma parcial de 19 a 7 para fechar a partida com a vitória. De’Andre Hunter e Evan Mobley fizeram oito pontos apenas ali, e Max Strus acertou duas cestas de três.

Com o atual aproveitamento, o Cavs está no ritmo de terminar a temporada da NBA com 68 vitórias, o que seria um recorde para a franquia. Em 2008/09, o time venceu 66, na época da primeira passagem de LeBron James em Cleveland.

