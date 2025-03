Site da NBA indica Cavaliers em primeiro no Power Rankings

O Cleveland Cavaliers assumiu a ponta do Power Rankings da NBA. A liga atualizou a lista dos melhores times da temporada 2024/25 na terça-feira (4), assim com o início da 20ª semana da campanha. O ranking, inclusive, não considera somente os recordes das franquias, mas também os momentos.

Então, líder do Leste na NBA, o Cavaliers saltou de terceiro para primeiro na lista. A subida considera a melhor sequência de vitórias da liga, com dez triunfos seguidos. Além disso, o Cavs venceu Boston Celtics e Orlando Magic na última semana, sendo dois candidatos à pós-temporada.

O Cavaliers, ademais, foi o primeiro time a chegar a 50 vitórias na temporada da NBA. O recorde vem graças a um time equilibrado, sendo o melhor rating ofensivo (122.3) e o sétimo melhor defensivo (111.1).

Antigo líder, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder caiu para a segunda posição do Power Rankings. Como o Cavs, o time no topo do Oeste tem 50 vitórias, mas tem uma sequência de ‘somente’ quatro triunfos. A última derrota, aliás, aconteceu para o Minnesota Timberwolves na semana passada, sendo algo que pesou para a queda.

Apesar da queda, o Thunder segue ao lado do Cavaliers como candidato ao título da NBA. Isso, aliás, graças a um elenco equilibrado, com o melhor rating na defesa (105.8) e o quinto melhor no ataque (118.4).

O Celtics, por sua vez, caiu no Power Rankings após a derrota para o Cavaliers na NBA. A franquia atual campeã, afinal, ocupava a segunda posição na lista, apesar de estar atrás do Cavs no Leste. O revés recente após abrir vantagem de 22 pontos, porém, tirou o favoritismo do time em uma eventual série contra o líder da Conferência.

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, enquanto isso, são outros destaques do Power Rankings. O primeiro está na quarta posição, graças a uma sequência de seis vitórias. O bom momento vem, afinal, com a crescente da dupla Luka Doncic e LeBron James, que impulsionaram a franquia, em especial nos começos dos jogos. Assim, a equipe é a melhor defesa no primeiro quarto da NBA e o segundo melhor ataque no mesmo período.

O Warriors, por fim, está na 11ª primeira posição, mas segue com projeção de crescer. A chegada de Jimmy Butler, afinal, garantiu oito vitórias nos últimos dez jogos, com Stephen Curry em alto nível. Assim, o time saltou de décimo no Oeste durante a pausa para o All-Star Game, para sexto e com chances claras de playoffs.

Desse modo, confira o Power Rankings da NBA esta semana:

30. Charlotte Hornets

29. Washington Wizards

28. Utah Jazz

27. Philadelphia 76ers

26. Toronto Raptors

25. Chicago Bulls

24. Brooklyn Nets

23. New Orleans Pelicans

22. Phoenix Suns

21. Atlanta Hawks

20. San Antonio Spurs

19. Orlando Magic

18. Miami Heat

17. Sacramento Kings

16. Portland Trail Blazers

15. Dallas Mavericks

14. Los Angeles Clippers

13. Detroit Pistons

12. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

10. Minnesota Timberwolves

9. Houston Rockets

8. Memphis Grizzlies

7. Indiana Pacers

6. Denver Nuggets

5. New York Knicks

4. Los Angeles Lakers

3. Boston Celtics

2. Oklahoma City Thunder

1. Cleveland Cavaliers

