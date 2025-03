LaMelo Ball entra em rumores de troca

Em meio a muitos anos de fracassos e derrotas do Charlotte Hornets, os rumores a respeito de uma possível troca de LaMelo Ball surgiram. A franquia caminha para mais um ano onde sequer se aproxima da zona de play-in e foca no topo da loteria do Draft. Com incertezas sobre o núcleo jovem atual e sua capacidade de vencer jogos, um acordo que leve o camisa 1 para outro time pode estar em pauta, de acordo com Michael Scotto, do portal Hoops Hype.

Segundo o jornalista, existe uma dúvida ao redor da NBA sobre as chances de Ball estar disponível para um possível negócio.

“A disponibilidade de troca de LaMelo Ball pode ser um dos rumores mais interessantes de toda a offseason. A expectativa geral é de que vários executivos estejam de olho na situação do armador na agência livre e mercado de trocas após 2024/25″, afirmou Scotto.

A grande questão para Charlotte é que Ball é o grande ativo da franquia em várias frentes. Uma troca do jogador renderia muitos ativos para o time, além de um alívio na folha salarial, já que o contrato do camisa 1 atualmente é o máximo que jogadores em contrato de calouro podem conseguir em sua primeira extensão.

“A verdade é que LaMelo pode garantir algumas vitórias quando está em quadra e trocá-lo seria uma forma de iniciar uma reconstrução completa. Charlotte pode conseguir alguns jovens promissores que já estão na NBA, além de mais escolhas de primeira rodada no Draft. Além disso, abrir mão de seu salário máximo garantiria maior flexibilidade na folha para o Hornets”, concluiu o jornalista.

Apesar de todos os problemas coletivos de Charlotte e da franquia como um todo, LaMelo também tem uma carreira atribulada por lesões. Em seus cinco anos de NBA, atuou em 222 vezes. Enquanto isso, ficou de fora de 136 partidas. O camisa 1 venceu apenas 95 jogos na liga. A franquia assim, jamais conseguiu chegar aos playoffs, com duas participações no play-in em seus dois primeiros anos da carreira.

Mas é justo dizer que ele é um jogador muito popular. Afinal, até foi o jogador de perímetro mais votado para o All-Star Game entre os torcedores, só não jogando o evento devido aos votos de técnicos e jornalistas. Em 2024/25, suas médias são de 26.1 pontos, sete assistências, 5.2 rebotes e 1.2 roubo de bola. Mas toda essa produção não resultou em mais vitórias, em outro ano difícil com contusões do próprio e também de Brandon Miller.

Mas Ball não é o único negociável. De acordo com Scotto, outro nome que pode surgir no mercado de trocas é o ala Miles Bridges.

Após a troca não concluída com o Los Angeles Lakers que enviaria o jovem pivô Mark Williams para a Califórnia, não parece uma surpresa que Charlotte esteja avaliando todas as opções.

Com 14 vitórias em 60 jogos, o Hornets tem a segunda pior campanha de toda a NBA em 2024/25. O único time abaixo é o Washington Wizards.

