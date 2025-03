Boletim de rumores e trocas da NBA (04/03/2025)

Bem-vindo à edição de 04 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Timberwolves pode ter alto custo com Alexander-Walker

Nickeil Alexander-Walker chegou sem chamar a atenção, mas virou um jogador crucial para o Minnesota Timberwolves. O ala-armador passou de uma surpresa, um “achado” pontual, para um dos principais reservas da equipe. E agora, por isso, vai negociar um novo contrato em boas condições. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia pode ter um custo maior do que se imagina para mantê-lo.

“Alguns dirigentes da liga projetam que Nickeil pode conseguir até US$20 milhões por temporada em seu novo vínculo. Afinal, agora, ele está valorizado como um ala ‘3-D’ sólido. Pouca gente notou, mas esse cara acertou 39% dos seus arremessos de longa distância na soma das últimas três temporadas. Está bem valorizado no mercado”, revelou o veterano jornalista.

Time israelense prepara oferta irrecusável para Micic

A temporada do basquete europeu está em andamento, mas Vasilije Micic já é um nome quente pensando no segundo semestre. Várias equipes monitoram a situação do astro sérvio, pois veem uma alta chance de retorno ao velho continente. A saída do Phoenix Suns é bem possível. Outros clubes são favoritos para contratar o armador, mas o dono do Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, prepara uma oferta irrecusável.

“Eu estou recrutando Vasilije há mais de um mês. Ele sente falta da paixão do basquete europeu porque se cansou da rotina da NBA. E, além disso, adora a história do time. Já lhe disse que estou pronto para torná-lo o jogador mais bem pago do continente. Cinco milhões. Ele é o tipo de atleta, afinal, que vale a pena abrir os cofres”, revelou Yannay.

Ex-Celtics, armador assina contrato longo com o Jazz

Um atleta campeão da NBA com o Boston Celtics chegou para ficar no elenco do Utah Jazz. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador Jaden Springer fechou um contrato de três temporadas com a franquia. O agente do jogador confirmou o acerto. Informações sobre salários e garantias, por enquanto, ainda não foram reveladas.

O jovem jogador desembarcou no Jazz, a princípio, com um vínculo de dez dias duas semanas atrás. Ele impressionou a equipe nesse curto intervalo, em particular, pela aplicação defensiva. Antes, Springer havia sido trocado pelo Celtics e teve o contrato rescindido pelo Houston Rockets em seguida.

Clippers deve estender com James Harden por dois anos

O Los Angeles Clippers, certamente, fez bem para a carreira de James Harden. O astro ganhou novo fôlego com os angelinos e, assim, voltou ao All-Star Game depois de três anos. Como resultado, ele também deve aproveitar a valorização para ser agente livre em julho. Segundo Eric Pincus, do site Bleacher Report, a franquia entende o caso e já projeta a extensão do contrato do armador.

“É verdade que, a princípio, James não deve ter uma lista longa de times interessados em seu basquete. Mas espere que o Clippers renove o seu vínculo por mais dois anos, no mínimo. Isso vai alinhar a sua permanência ao ano final de contrato de Kawhi Leonard”, contou o jornalista. O craque precisa recusar uma opção de alongamento automático de US$36,3 milhões na próxima temporada para testar o mercado.

Harden foi titular nos 57 jogos que disputou com o Clippers nessa temporada. Ele anota médias de 21,6 pontos, 5,8 rebotes e 8,5 assistências, enquanto atua quase 35 minutos por noite.

Em transição

– O ala-armador Isaiah Wong, para começar, vai ser o substituto de Lonnie Walker no Zalgiris Kaunas. O ex-atleta do Charlotte Hornets assinou vínculo com o time lituano, a princípio, até o fim dessa temporada.

– Enquanto isso, Bones Hyland é o novo reforço do Timberwolves para o resto da atual campanha. A franquia converteu o contrato do jovem Jaylen Clark em regular e, assim, abriu uma vaga para o armador como two-way.

– Kessler Edwards, por sua vez, tem boas chances de disputar os playoffs com o Dallas Mavericks. Mas não é uma certeza. Os texanos cogitam converter o vínculo two-way do ala em um regular depois de boas atuações.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 04/03, você lembra de Brandon Knight? Pois o ex-armador do Detroit Pistons é o novo jogador dos Capitanes de Arecibo, de Porto Rico.

