Dona do Lakers revela bastidores da troca por Luka Doncic

A troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers segue repercutindo. A última a falar sobre o negócio que chocou a NBA foi a proprietária da franquia. Durante coletiva de imprensa, Jeanie Buss deu detalhes sobre os bastidores que levaram o astro esloveno a Califórnia.

Um dos pontos que a dona do Lakers tocou sobre a troca foi o mistério até o anúncio. Até Shams Charania, da ESPN, fechar o acordo, ninguém tinha qualquer notícia que Dallas Mavericks e o time de Los Angeles negociavam. Segundo Buss, ela mesma pediu que os dirigentes mantivessem segredo.

“Era muito importante para mim que não destruíssemos o time. Se a troca por Doncic tivesse vazado e não tivesse acontecido, seria muito injusto com o progresso que a comissão fez com a equipe. Porque é uma grande distração”, contou Buss.

Publicidade

As conversas de troca entre Lakers e Mavericks começaram em 7 janeiro. Na época, o GM do Mavs, Nico Harrison, procurou Rob Pelinka para oferecer o Doncic. O diretor angelino ficou surpreso com a oferta, mas as negociações foram iniciadas. Então, quase um mês depois, Los Angeles topou enviar Anthony Davis pelo esloveno.

Em meio a todo esse processo, nem Doncic ou Davis sabiam de nada sobre as negociações de troca. Então, é algo que Buss sente muito orgulho por ter conseguido através de sua equipe.

Leia mais!

“O prazo final de trocas faz parte do negócio. Eleva o nível de estresse para todos. Então, estou muito orgulhosa de que isso não tenha vazado e de que conseguimos executar a troca de uma maneira que ainda foi supreendente para todas as partes envolvidas. Mas isso faz parte do jogo”, seguiu.

Publicidade

A dona do Lakers ainda citou uma polêmica em relação a troca de Luka Doncic. Isso porque, diversos rumores começaram a cercar o negócio que surpreendeu a NBA. Uma das teorias é de que a liga forçou o negócio para que pudesse favorecer um dos seus maiores mercados, o de Los Angeles.

Em tom humorado, Buss brincou com isso, mas negou que algo do tipo tenha acontecido.

“Todo mundo pensa: ‘Essa troca foi feita para promover o show?’ Mas eu não acho”, brincou. “Sempre há essa preocupação de que possa surgir alguma regra que mude tudo. No entanto, tenho total confiança em Rob Pelinka, porque ele sabe como conduzir uma negociação e garantir que tudo esteja completo”, finalizou a empresária.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA