Jornalista sugere troca de Kevin Durant ao Thunder

O Oklahoma City Thunder poderia tentar uma troca por Kevin Durant? De acordo com Andy Bailey, sim. O jornalista do Bleacher Report propôs cenários para o astro do Phoenix Suns na próxima campanha. Segundo ele, o retorno à antiga equipe é possível, ainda mais que o time é um dos candidatos ao título da NBA e tem ativos necessários.

“Um retorno de Durant ao Thunder é fácil de vender do ponto de vista nostálgico. Dá um pouco mais de sequência à sua carreira. Mas mais do que isso, faz sentido no basquete. Durant e Shai Gilgeous-Alexander fariam a dupla de pontuação mais letal da NBA”, comentou Bailey.

“O Thunder pode juntar salários para uma troca apenas com Isaiah Hartenstein e Luguentz Dort (ou Alex Caruso). A equipe tem uma grande quantidade de escolhas de Draft para gastar. E qualquer que seja o elenco restante após uma troca por KD, ainda estaria bem pronto para compensar suas limitações na defesa por conta de sua idade”.

Em sua sugestão, Bailey avalia que o Thunder envie três jogadores ao Suns, além de várias escolhas de Draft. Assim, o pacote seria:

Thunder recebe: Kevin Durant

Suns recebe: Isaiah Hartenstein, Alex Caruso, Aaron Wiggins, escolha de primeira rodada de 2026, escolha de primeira rodada de 2028, escolha de segunda rodada de 2026 e escolha de segunda rodada de 2028

“Esse acordo ajudaria o Suns a acelerar uma possível reconstrução. O Thunder, por sua vez, perderia algumas peças importantes, mas receberia Durant, que poderia ser o melhor ou segundo melhor jogador da equipe, a depender do nível de Gilgeous-Alexander”, continuou o jornalista.

Bailey acha que a troca de Kevin Durant para o Thunder poderia ajudar em seu legado na NBA. O astro, afinal, saiu da franquia de maneira controversa para se juntar ao Golden State Warriors. Desde então, tem acumulado mudanças de equipes na busca por mais títulos.

Durant, inclusive, tem sido ligado a rumores de troca desde a trade deadline. Como o Suns está fora da zona de playoffs, o camisa 35 estaria em busca de um novo time para disputar o título. No entanto, após propostas de Miami Heat e Golden State Warriors, ele decidiu seguir em Arizona até o fim da campanha.

Ainda assim, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a troca de Durant não é apenas provável ao fim de 2024/25. Mas, também, já é de conhecimento do camisa 35.

“É difícil imaginar Durant começando a temporada 2025/26 em Phoenix. A franquia vai trocá-lo, mas ele sabe disso. Salvo alguma grande mudança na campanha, será assim. Então, as intenções de todos os lados são bem claras no fim das contas”, afirmou o analista.

