Timberwolves rejeitou troca por Luka Doncic

De acordo com o repórter Sam Amick, do portal The Athletic, o Minnesota Timberwolves rejeitou uma troca por Luka Doncic. Segundo a publicação, o gerente-geral do Dallas Mavericks, Nico Harrison, ofereceu o craque esloveno e, em contrapartida, pediu Anthony Edwards. No entanto, o Timberwolves prontamente recusou o negócio. Semanas depois da conversa com Minnesota, a franquia de Dallas trocou Doncic com o Los Angeles Lakers.

“Fontes da liga disseram ao The Athletic que Mavericks e Timberwolves discutiram a possibilidade de trocar Doncic por Anthony Edwards. Isso ocorreu nas semanas anteriores ao acordo com o Lakers. Nico Harrison entrou em contato com o Timberwolves e perguntou se havia alguma chance da franquia negociar Edwards. Prontamente, ele foi informado de que não haveria negócio. Além disso, a direção do Timberwolves ficou surpresa com a intenção de Dallas de se separar de Doncic”, disse Amick.

A notícia vai de encontro ao que o jornalista Gery Woelfel, do portal Woelfel’s Press Box, revelou há duas semanas. Antes de fechar a troca com o Lakers por Anthony Davis, a equipe de Dallas ofereceu Luka Doncic para duas equipes: Timberwolves e Milwaukee Bucks. Woelfel, aliás, é insider do Bucks e uma das fontes mais confiáveis da franquia do Wisconsin. No caso de Milwaukee, segundo o repórter, o objetivo do Mavs era adquirir Giannis Antetokounmpo.

Publicidade

Leia mais sobre Luka Doncic!

Assim que a troca de Luka Doncic foi anunciada, Edwards fez um pedido inusitado à direção do Timberwolves. De acordo com o ala-armador, ninguém mais na NBA está em situação de segurança. Especialmente depois que um candidato a MVP sai de um time em que ficou por vários anos sem nem tomar conhecimento da negociação.

“Isso é louco, pois trocaram o melhor armador da NBA sem que ele ficasse sabendo. Então, é um pouco difícil isso porque ele acabou de levar o time às finais. Me sinto mal por Luka, mas estou com medo. Tim (Connelly, presidente do Timberwolves), se você vai me trocar, me avise antes. Quando Luka sai em troca assim, então ninguém está seguro”, afirmou Anthony Edwards.

Publicidade

Insatisfação do Mavs com os hábitos de Luka Doncic

Um artigo do The Athletic revelou os bastidores da troca de Doncic. O texto, aliás, é assinado pelos jornalistas Christian Clark, Fred Katz e Mike Vorkunov. Eles relataram a maneira como Dallas estava preocupado com o futuro de seu astro, seu estilo de vida e, portanto, com o futuro da franquia.

“Harrison tinha preocupações culturais muito claras sobre Luka Doncic. Afinal, ele é o tipo de jogador que pode fazer triplos-duplos de 30 pontos parecerem normais. Mas, também, ele é o tipo de cara que não tem os hábitos diários que agradavam ao GM. Após anos trabalhando com Kobe Bryant na Nike, Harrison tinha um temor muito claro sobre a carreira do esloveno”.

Publicidade

“Enquanto teve ótimos relacionamentos com Kobe Bryant e Tim Duncan, ídolos de uma geração passada, Harrison não concordava com muitos dos hábitos do camisa 77. Por exemplo, Doncic bebe cerveja e fuma narguilé. Isso não é anormal para um jovem de 25 anos, mas esse tipo de comportamento não agradava Harrison”, explicou Clark.

Contratos dos jogadores citados

Luka Doncic: US$89 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$49 milhões em 2026/27

Anthony Edwards: US$$244,6 milhões até 2029

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA