LeBron entrega “as chaves” do Lakers a Luka Doncic

41Em entrevista concedida ao repórter Dave McMenamin, da ESPN, o astro LeBron James exaltou a chegada de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Mais do que isso. O veterano entregou “as chaves” da equipe ao craque esloveno. Entre outras coisas, LeBron deixou claro que o novo reforço terá a bola nas mãos para comandar o time. O camisa 23 espera ver em quadra o mesmo Luka que brilhou no Dallas Mavericks.

“Acredito que, para que sejamos, no fim das contas, o time que queremos ser com Luka aqui, ele precisa ter a bola. Além disso, precisa ser capaz de nos colocar todos na posição certa. Precisa ser ele mesmo. Os sete anos que vimos dele na NBA. Queremos esse Luka”.

Além disso, LeBron afirmou que o time precisa de adaptar ao jogo de Doncic e não o contrário. No entanto, o astro enfatizou que o entrosamento vai levar tempo. O maior cestinha da história da NBA também revelou que fará o que for preciso para ajudar o esloveno.

Publicidade

“Então, todos nós precisamos transformar nosso jogo para o bem dele, obviamente. Entretanto, isso não vai acontecer do dia para a noite. Sabemos disso. Mas, a minha mensagem para ele tem sido: ‘apenas seja você. Você não precisa adaptar o seu jogo ao time. Nós é que precisamos descobrir como jogar com você.’ O que quer que ele precise, estou aqui. Enfim, farei o que ele precisar”, contou James.

Leia mais sobre LeBron James e Luka Doncic!

Aos 40 anos, LeBron sabe que a chance de jogar ao lado de Luka Doncic no Lakers pode lhe render mais um anel de campeão. Muitos analistas, como Alan Hahn, também da ESPN, consideram o esloveno o melhor companheiro de James em mais de duas décadas na NBA. Tetracampeão da liga, o veterano atuou com outros astros, como Dwyane Wade, Kyrie Irving e Anthony Davis.

Publicidade

“James está reconhecendo o conjunto de habilidades de Doncic. Assim, podemos argumentar que Luka é o melhor companheiro do camisa 23, em termos de encaixe, em toda a sua carreira. Incluindo Wade, que não tinha um arremesso de três e não era tão bom passador. O esloveno, aliás, pode tirar tudo de LeBron, mesmo aos 40 anos”, disse o jornalista.

No último sábado (22), Lebron e Doncic deram uma amostra do que são capazes no mesmo time. O Lakers foi ao Colorado e bateu o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, com autoridade: 123 a 100. Juntos, os craques angelinos combinaram para 57 pontos, 19 rebotes, 12 assistências e quatro tocos.

Publicidade

A parceria entre LeBron James e Luka Doncic no Lakers chama a atenção. Afinal, eles são os únicos jogadores na história da NBA com médias de pelo menos 27 pontos, sete rebotes e sete assistências na carreira. Até o momento, o esloveno disputou apenas quatro jogos pela nova equipe, mas a promessa é de um time mais entrosado na pós-temporada. Hoje, o Lakers ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA