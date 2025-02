“Luka Doncic é o melhor complemento que LeBron James já teve”, diz jornalista

A união de LeBron James e Luka Doncic no Los Angeles Lakers finalmente está dando frutos. Afinal, após três primeiros jogos ruins, o esloveno fez sua primeira grande aparição com o Los Angeles Lakers em vitória sobre o Denver Nuggets, no sábado (22). O astro anotou 32 pontos e foi o destaque a partida. Então, para Alan Hahn, da ESPN, ele é o melhor complemento que LeBron já teve ao seu lado.

“James está reconhecendo o conjunto de habilidades de Doncic, e podemos argumentar que Luka é o melhor companheiro do camisa 23, em termos de encaixe, em toda sua carreira. Incluindo Dwyane Wade, que não tinha um arremesso de três e não era tão bom passador. O esloveno pode tirar tudo de LeBron, mesmo aos 40 anos”, disse o jornalista.

Em sua carreira, James jogou com alguns grandes jogadores. Com o já mencionado Wade, foi duas vezes campeão da NBA, chegando em quatro finais. Os dois ainda desenvolveram uma grande amizade fora das quadras e LeBron chegou a “recrutar” o jogador para o Cleveland Cavaliers, em 2017. No entanto, não foi uma união tão proveitosa quanto a anterior, de 2011 até 2014.

O outro parceiro do Miami Heat foi Chris Bosh. Antes de se unir a LeBron e Wade, ele era visto como um pivô forte e com um bom jogo no post. No Heat, porém, isso não deu certo, e o craque se adaptou, desenvolvendo um bom arremesso de três e se tornando um defensor melhor. Assim, se tornou um encaixe melhor com James do que seria anteriormente.

Depois, no Cleveland Cavaliers, os grandes parceiros foram Kevin Love e Kyrie Irving. Assim como Bosh, Love chegou ao Cavs como um jogador ofensivo e reboteiro, mas se adaptou para se tornar um grande arremessador de três. Já Irving, também foi um dos grandes parceiros de LeBron, “abrindo caminho” para o astro. Juntos, foram campeões em 2016.

Por fim, no Los Angeles Lakers, Anthony Davis foi seu parceiro por cinco temporadas. Juntos, venceram o título em 2020. O pivô se destacou como um companheiro forte na defesa contribuindo com LeBron neste quesito.

Por fim, a união atual, de LeBron James e Luka Doncic, chama a atenção. São os únicos dois jogadores na história da NBA com médias de ao menos 27 pontos, sete rebotes e sete assistências na carreira. Entretanto, juntos, eles disputaram apenas quatro jogos.

O Lakers tem 34 vitórias e 21 derrotas na atual temporada. O grande destaque recente, entretanto, é a defesa. Isso porque nos últimos 15 jogos, o time de Los Angeles tem o melhor índice defensivo da NBA. Isso sem Anthony Davis ou um grande pivô titular. Com esse lado da quadra funcionando e LeBron, Doncic e Austin Reaves ganharam ainda mais liberdade ofensiva.

