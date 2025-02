Derrota do Sixers para Nets deixa time perto do Draft da NBA

Não era o plano original do Philadelphia 76ers, mas o time parece estar em situação difícil. Ou não. Após a derrota do Sixers para o Brooklyn Nets na noite de sábado (22) por 105 a 103, a equipe ficou mais perto de ter sua escolha no Draft 2025 da NBA.

Isso porque a pick do Sixers para o Draft deste ano está com o Oklahoma City Thunder. Mas tem um detalhe: a escolha volta a ser de Philadelphia se ficar com uma das seis piores campanhas.

Nets e Sixers entraram em quadra com o mesmo retrospecto: 20 vitórias e 35 derrotas. Até então, o time do Brooklyn tinha a sexta pior por conta dos critérios de desempate. O 76ers venceu dois dos três primeiros jogos no confronto direto, mas com o resultado de sábado, o que vale é a campanha.

Agora, o Nets soma 21 triunfos em 56 jogos, enquanto o Sixers segue com 20 vitórias, mas com 36 derrotas. Ainda restam dois meses de temporada regular, mas se Philadelphia conseguir terminar entre as seis piores campanhas, volta a ter a escolha.

Mas para isso acontecer, a direção do Sixers precisa tomar uma decisão o mais rápido possível para o resto da temporada da NBA. Joel Embiid e Paul George estão jogando com várias lesões e não conseguem atuar em alto nível.

Ou seja, se o 76ers deixar George e Embiid fora, as chances de o time seguir perdendo aumentam. Mas, ao mesmo tempo, o Sixers depende da campanha do Nets para ficar com sua própria escolha de Draft da NBA.

Para ter uma ideia das performances ruins de Embiid nos últimos jogos, ele anotou 14 pontos em 13 arremessos contra o Nets, além de 15 (três acertos em nove tentativas) na derrota para o Boston Celtics. O pivô reclamou que não consegue mais ser dominante e avisou que precisa de mais uma cirurgia.

Ou seja, quanto antes ele se afastar, melhor para o Sixers ficar com a sua escolha de Draft. Até aqui, Philadelphia vem de sete derrotas consecutivas, sendo nove nos últimos dez jogos.

Na próxima segunda-feira, o 76ers encara o Chicago Bulls, que também tenta ficar com uma das piores campanhas do Leste. No entanto, o time de Illinois recebeu de volta a sua pick em troca tripla. Ela estava com o San Antonio Spurs. Por enquanto, o Bulls é o décimo na conferência.

Joel Embiid no banco

Contra o Nets, Embiid não foi bem, mas o técnico do Sixers Nick Nurse, o deixou no banco de reservas em todo o último quarto. Nurse avaliou que o francês Guerschon Yabusele estava melhor.

“O time que estava em quadra estava bem naquele momento. Então, eu só deixei assim”, disse Nurse.

Sobre Embiid, no entanto, o treinador deixou claro que tem um problema.

“Ele está dando o que pode, mas não está sendo ele mesmo e nós sabemos disso”, afirmou. “Mas ele não está sendo aquele cara que joga em um grande nível. Como disse, está dando o que pode”.

