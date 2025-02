NBA: Joel Embiid pode nunca mais jogar em nível MVP

Aparentemente, aquele Joel Embiid que vimos sendo MVP da NBA em 2022/23, pode nunca mais aparecer. Aos 30 anos (faz 31 em menos de um mês), o pivô dá sinais de que não consegue ser tão impactante. Aliás, ele mesmo disse isso após a derrota do Philadelphia 76ers para o Boston Celtics na noite de quinta-feira.

Apesar de ainda ter momentos em que faz grandes lances, Joel Embiid sofre com o corpo. Na atual campanha, por exemplo, ele já indicou algumas vezes que precisa passar por nova cirurgia no joelho. O astro fez apenas 18 dos 55 jogos de seu time, enquanto seus números despencaram.

O fato de ter forçado para jogar na última temporada em busca de um segundo MVP, Joel Embiid chegou aos playoffs da NBA sem a menor condição. Para quem não se lembra, ele liderava a Corrida para o prêmio em 2023/24 quando sofreu lesão no joelho. Já vinha sentindo fortes dores quando anotou aqueles 70 pontos contra o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Atuou no jogo seguinte, quando voltou a reclamar do problema.

Ficou dois jogos fora.

Na época, Embiid vinha em uma sequência alucinante na NBA. Foram 22 jogos consecutivos com, pelo menos, 30 pontos. Como resultado, no período, teve médias de 38.0 pontos, 11.4 rebotes, 5.8 assistências, 1.9 bloqueio e acertou 40.3% de três. Ou seja, era sua melhor versão da carreira ali.

Só que forçou para jogar, pois já havia perdido dez partidas por lesões. De acordo com o novo CBA (acordo coletivo de trabalho da NBA), Embiid só poderia ficar fora de mais sete até o fim da temporada.

Voltou antes do tempo e agravou a lesão.

Então, ficou fora entre o fim de janeiro e o início de abril. Voltou mais lento, mas ainda tinha nível para deixar o Sixers em boas condições nos playoffs. No entanto, contra o New York Knicks, essa lentidão o fez cometer lances estranhos, baixos para um jogador como ele. Foram puxões, empurrões. Jogadas sujas.

O Knicks eliminou o 76ers em seis jogos e Joel Embiid entrou de férias.

Mas como queria muito jogar as Olimpíadas, lá estava ele ao lado de outros grandes jogadores. Não pela França, como era esperado, mas pela seleção dos Estados Unidos. Ao contrário de Kawhi Leonard, que avisou que não teria condições de atuar, Joel Embiid, ainda sob a ideia de ser um MVP recente na NBA, seguiu no elenco.

Foi medalha de ouro, titular em cinco dos seis jogos que atuou. Ali, Embiid parecia estar pronto para voltar a brilhar na NBA.

Mas o primeiro sinal de alerta veio ainda na pré-temporada, quando não jogou. Enquanto o Sixers dizia que ele poderia voltar em breve, veio a notícia de que a lesão poderia tirar o jogador por um longo período.

Só estreou no décimo jogo da temporada 2024/25 da NBA, justamente contra o Knicks. O Sixers perdeu, enquanto acumulava apenas duas vitórias no período. Fez mais quatro jogos (todos com derrotas) e ficou mais algumas semanas fora. Quando voltou, o 76ers viveu seu melhor momento na campanha, com nove vitórias em 13 partidas. Mas logo se ausentou de novo.

No início de fevereiro, Embiid retornou diante do Dallas Mavericks, o Sixers venceu e a direção afirmava que a partir dali, o time brigaria pelos playoffs da NBA.

Seis derrotas consecutivas e contando

Desde então, o time não venceu mais e já são seis derrotas na sequência. Apesar de Joel Embiid ser um dos pivôs mais talentosos que a NBA viu nas últimas décadas, ele está longe de ser aquele que fazia números de MVP.

Aliás, o Sixers não se ajuda.

Após todos os problemas com lesões na primeira metade da temporada, o ideal era sacar todo mundo que está se sacrificando. Paul George, por exemplo, toma injeções para conseguir se manter em quadra. O calouro Jared McCain só volta em 2025/25, enquanto trocou alguns dos reforços, como Caleb Martin, que também se machucou.

Está realmente difícil.

Entre ir aos playoffs e ficar com a escolha…

Está claro que o Chicago Bulls tem um plano de ficar com uma das piores campanhas, mas não consegue sair da zona de play-in. Justamente por causa do 76ers de Embiid, que não vence jogos para dar um salto na temporada da NBA.

Por outro lado, ainda tem chances de manter sua própria escolha no Draft de 2025. Isso porque ela está com o Oklahoma City Thunder. No entanto, tem proteção top 6. No momento, o Sixers tem a sétima pior campanha, empatado com o Brooklyn Nets, com 20 vitórias e 35 derrotas.

Enquanto estiver com a ideia que pode brigar por algo, vai ser difícil. O Sixers não é bom o bastante, os principais jogadores estão se arrastando e o time não evolui em nada.

Ainda está em tempo de ter o direito de escolher seu próprio futuro e descansar Joel Embiid e Paul George. Só não pode demorar a tomar a decisão.

Se der certo, Embiid ainda pode voltar a ser aquele pivô dominante na NBA. Do contrário, assume riscos desnecessários para a carreira.

