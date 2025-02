Em grande noite de LeBron James, Lakers vence Blazers

LeBron James anotou 40 pontos na dura vitória do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers, por 110 a 102, nesta quinta-feira (20). Com Luka Doncic fora, o astro e Austin Reaves lideraram um triunfo importante para a franquia da Califórnia no Oregon. Além disso, a rodada que marcou o retorno definitivo da NBA após o final de semana do All-Star Game teve outros oito jogos.

Após uma grande sequência de triunfos, Los Angeles vinha em um momento instável, com derrotas para Utah Jazz e Charlotte Hornets. Sem folga, a equipe se recuperou da derrota sofrida em casa e voltou ao caminho das vitórias em 2024/25. Agora, são 33 triunfos em 54 partidas se mantendo na quinta posição da Conferência Oeste. O Lakers volta a jogar no próximo sábado (22), quando enfrenta o Denver Nuggets.

Portland, que há pouco tempo era um dos times em melhor fase da NBA, com seis vitórias seguidas, voltou a ter resultados ruins com quatro quedas consecutivas. Após cair nos outros três jogos, em partidas fora de casa, o Blazers foi derrotado do mesmo modo em seu ginásio dessa vez. Com 23 vitórias em 56 jogos, a franquia ocupa a 13ª posição do Oeste. O time também volta a jogar no sábado, contra o Charlotte Hornets.

Então, veja os principais pontos da vitória do Lakers, que contou com show de LeBron James, sobre o Blazers de Deni Avdija.

LeBron e Reaves pontuam demais

Vindo de uma noite fria em termos ofensivos e com a ausência de Luka Doncic, Los Angeles precisava de muita contribuição de LeBron James e Austin Reaves. A dupla, então, não decepcionou. Foram 40 pontos para o ala e outros 32 para o armador. Ou seja, 72 dos 110 pontos de Los Angeles vieram da dupla. Aliás, sem contar as assistências de ambos que levaram a outros 26 pontos.

Erros de ataque são quase fatais

LeBron James e Austin Reaves polarizaram a bola na vitória do Lakers sobre o Blazers. Se isso funcionou na pontuação, por outro lado, os turnovers foram um problema. O camisa 23 teve 11 erros de ataque, enquanto o ala-armador teve outros seis. Além disso, equipe ainda cedeu 31 pontos para o adversário com esses erros. Isso manteve o ritmo ofensivo da equipe da casa em alta.

Toumani Camara com ótima atuação

Os erros da dupla do Lakers são um demérito deles, mas é impossível não elogiar o ala Toumani Camara, do Blazers. Isso porque ele teve cinco roubos de bola e uma defesa super agressiva em James ao longo da noite. Além disso, anotou 19 pontos, acertando sete de oito arremessos, enquanto pegou sete rebotes. Portanto, foi vital nos dois lados da quadra, apesar da derrota.

Leia mais!

Deni Avdija é outro que vai bem

Foram 28 pontos para o ala do Blazers, que tem crescido muito, sobretudo desde que 2025 começou. Deni Avdija acertou nove de 14 arremessos, foi dez vezes à linha do lance livre e ainda teve cinco assistências e boa defesa. Se Portland cresceu de produção e até embalou uma sequência de vitórias, muito se deve ao melhor papel do jogador israelense em quadra.

Rebotes ofensivos ajudam Lakers

Não foi uma noite inspirada de Los Angeles do perímetro. Além disso, a equipe teve todos os erros de ataque que geraram pontos aos rivais. Mas os rebotes ofensivos e a agressividade compensaram esses pontos fracos. Foram 11 segundas chances no jogo, com destaque para Rui Hachimura que brilhou nos rebotes apesar do jogo de pontuação mais baixa. Da mesma forma, a equipe teve alto de volume de lances livres, já que o atacou o aro com consistência.

De novo, James cresce no fim

Se LeBron James fez um grande último quarto ontem contra o Hornets, ele repetiu a dose nessa quinta para sacramentar a vitória do Lakers sobre o Blazers. Foram 12 pontos na última parcial, levando a vantagem que decidiu o jogo em favor dos visitantes. Aliás, o veterano também marcou 24 dos 50 pontos que o time marcou entre o segundo e o terceiro quarto, quando a vantagem que chegou a ser de 18 pontos desapareceu.

Cestinhas do Blazers vão mal

É verdade que Avdija e Camara foram bem. Porém, cestinhas mais carimbados de Portland como Anfernee Simons, Jerami Grant, Shaedon Sharpe e Scoot Henderson tiveram atuações apagadas. Afinal, os quatro somaram apenas 34 pontos, enquanto tentaram 49 arremessos. O Lakers defendeu bem em meia quadra, mesmo que Jarred Vanderbilt não tenha jogado. Mas com os quatro discretos, ficou difícil para o Blazers sair com a vitória.

(33-21) Los Angeles Lakers 110 x 102 Portland Trail Blazers (23-33)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 40 8 4 2 1 Austin Reaves 32 1 7 2 2 Rui Hachimura 6 12 1 0 1 Dorian Finney-Smith 10 6 0 2 1 Jaxson Hayes 9 7 4 0 1

Três pontos: 9-32; James: 4-8

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 28 4 5 2 0 Toumani Camara 19 7 3 5 0 Scoot Henderson 12 2 5 2 0 Shaedon Sharpe 11 1 2 0 0 Robert Williams III 8 6 1 2 2

Três pontos: 12-37; Camara: 3-4

Outros jogos

Os 40 pontos de LeBron James em Lakers x Blazers foram um grande destaque da rodada, que além disso, ainda contou com outros oito jogos. Então, confira resultados e box-scores desses outros duelos dessa quinta de NBA.

(36-19) Memphis Grizzlies 113 x 127 Indiana Pacers (31-23)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 23 5 7 0 2 Jaren Jackson Jr. 18 7 4 0 2 Jaylen Wells 17 4 0 1 0 Ja Morant 12 0 6 0 0 Santi Aldama 10 7 3 1 1

Três pontos: 12-39; Bane: 3-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 22 5 9 1 1 Myles Turner 17 10 2 1 7 Bennedict Mathurin 16 4 1 2 1 Pascal Siakam 16 4 2 0 0 Aaron Nesmith 13 7 1 0 1

Três pontos: 17-45; Haliburton: 4-11

(40-16) Boston Celtics 124 x 104 Philadelphia 76ers (20-35)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 28 0 4 0 0 Jaylen Brown 20 6 6 0 0 Kristaps Porzingis 17 4 1 1 1 Derrick White 16 10 2 0 0 Jayson Tatum 15 11 10 1 0

Três pontos: 24-54; Pritchard: 8-15

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 17 2 2 1 0 Tyrese Maxey 16 5 7 1 0 Kelly Oubre Jr. 16 4 0 3 0 Joel Embiid 15 3 4 0 0 Quentin Grimes 12 7 3 0 0

Três pontos: 8-39; George: 3-9

(28-29) Orlando Magic 114 x 108 Atlanta Hawks (26-30)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 11 5 0 0 Franz Wagner 25 7 5 0 0 Cole Anthony 17 5 3 3 1 Wendell Carter Jr. 9 15 0 0 1 Anthony Black 10 2 0 2 2

Três pontos: 6-25; Banchero: 3-10

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 38 3 6 1 0 Caris LeVert 13 5 0 2 0 Zaccharie Risacher 11 12 0 1 1 Onyeka Okongwu 11 7 3 0 1 Dyson Daniels 10 10 4 3 0

Três pontos: 11-35; Young: 4-13

(45-10) Cleveland Cavaliers 110 x 97 Brooklyn Nets (20-35)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 26 5 2 1 0 Jarrett Allen 16 20 0 1 1 Evan Mobley 18 13 1 1 3 Darius Garland 18 2 9 3 0 De’Andre Hunter 9 4 1 0 1

Três pontos: 11-39; Mitchell: 3-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 18 3 2 0 0 Keon Johnson 16 4 1 1 1 Trendon Watford 13 4 3 0 0 Day’Ron Sharpe 7 10 3 1 4 Ziaire Williams 10 7 2 2 1

Três pontos: 10-38; Johnson: 3-6

(22-34) Chicago Bulls 111 x 113 New York Knicks (37-18)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 27 16 4 1 1 Nikola Vucevic 21 9 1 0 1 Lonzo Ball 14 4 4 0 0 Julian Phillips 12 6 0 1 0 Coby White 11 2 6 0 1

Três pontos: 19-48; Giddey: 4-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 32 18 2 2 0 Miles McBride 23 6 3 3 3 Jalen Brunson 22 3 12 1 1 Mikal Bridges 13 10 5 0 2 Precious Achiuwa 11 9 0 3 0

Três pontos: 14-46; McBride: 5-12

(31-24) Los Angeles Clippers 110 x 116 Milwaukee Bucks (30-24)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 25 4 4 2 0 James Harden 24 5 8 1 1 Ivica Zubac 20 15 1 1 4 Bogdan Bogdanovic 15 2 5 2 0 Kris Dunn 5 7 5 6 1

Três pontos: 12-30; Bogdanovic: 4-8

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 23 8 4 0 1 Brook Lopez 22 7 2 1 4 Damian Lillard 15 7 7 2 0 Taurean Prince 14 7 1 0 0 Kyle Kuzma 13 7 1 0 0

Três pontos: 17-43; Prince: 4-7

(14-40) Charlotte Hornets 115 x 129 Denver Nuggets (37-19)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 36 13 7 3 1 Josh Green 19 3 2 1 0 Nick Smith Jr. 16 1 3 0 0 Damion Baugh 14 0 6 2 0 Moussa Diabate 11 6 0 0 0

Três pontos: 15-37; Green: 5-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 34 1 4 0 2 Nikola Jokic 29 17 9 1 1 Aaron Gordon 18 7 2 0 0 Christian Braun 16 4 2 0 0 Michael Porter Jr. 6 11 3 0 0

Três pontos: 19-43; Murray: 7-10

(26-29) Phoenix Suns 109 x 120 San Antonio Spurs (24-29)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Royce O’Neale 27 6 3 3 0 Kevin Durant 22 5 2 0 0 Bradley Beal 19 9 6 0 0 Devin Booker 17 2 8 1 1 Grayson Allen 11 2 3 1 1

Três pontos: 16-44; O’Neale: 6-12

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 26 9 7 2 2 Keldon Johnson 15 4 2 0 0 Julian Champagnie 15 2 2 0 0 Chris Paul 13 5 10 2 0 Devin Vassell 13 2 0 3 1

Três pontos: 15-41; Champagnie: 3-5

