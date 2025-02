Por contrato na NBA, Cooper Flagg avalia Draft

Cooper Flagg não é uma certeza no Draft da NBA. Embora cotado para a primeira escolha, a promessa da Universidade de Duke supreendeu ao deixar seu futuro no basquete em aberto. Segundo ele, existe o desejo de permanecer no basquete universitário para conquistar o título nacional pela faculdade.

Os contratos da NBA, porém, podem fazer Cooper Flagg repensar em relação ao Draft de 2025. Os direitos de imagem do jogador na NBA, por exemplo, são avaliados em US$4.8 milhões. Embora ele possa receber um aumento para a próxima temporada, o salário da primeira escolha da NBA deve ser de US$11.5 milhões em 2025/26.

Além disso, de acordo com o site Front Office Sports, mais um ano em Duke pode adiar um acorde de US$400 milhões para Flagg.

“Ao ficar mais um ano no universitário, Flagg adiaria seu segundo contrato da NBA em um ano. O acordo de calouro dura quatro anos. Desse modo, ele ele entrar em 2025, seu segundo acordo começaria em 2029/30. O valor máximo, neste caso, pode atingir 30% do teto salarial. Com um aumento gradativo de 10% no limite, o contrato de Flagg poderia valer US$398.5 milhões por cinco anos”, analisou o site.

Flagg, no entanto, pode não ligar para a demora no ‘grande contrato’. Ao explicar sua possível decisão de desistir do Draft de 2025, ele apontou que faz parte de uma análise pessoal. Ele completou 18 anos há menos de três meses e avalia que chegará à NBA ainda como um adolescente.

“Eu ainda me sinto como uma criança. Esta é a única forma como conheci o basquete universitário. É assim que vejo. Eu realmente não saberia como os jogadores se sentiam antes, se isso parece ser profissional. Quero dizer, é a mesma coisa para os garotos do ensino médio. Então, me sinto normal”, afirmou.

Pode pesar na decisão, ainda, qual será a equipe com a primeira escolha do Draft. Flagg, certamente, não deseja estrear na NBA por uma equipe que não tem um projeto definido. Portanto, poderia preferir em Duke para se consolidar ainda mais como um ídolo da NCAA.

Enquanto não decide, o ala é o principal nome de Duke no basquete universtiário. Com o jovem astro no comando, a faculdade ocupa a terceira posição no ranking da Associated Press e é cotada como uma das favoritas ao título nacional em 2025. Somado a isso, ele disputa o prêmio de Jogador do Ano pela Naismith.

