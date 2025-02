Pat Beverley: “Lakers possui as melhores opções no time”

Pat Beverley analisou o time atual do Los Angeles Lakers. Após a troca de Anthony Davis por Luka Doncic, a franquia se movimentou para conseguir um pivô titular. No entanto, o fracasso no negócio por Mark Williams deixou o elenco sem opções. O ex-armador da NBA, porém, acredita que não há motivos para se preocupar.

O veterano comentou sobre as opções que cercam Luka Doncic e LeBron James. Enquanto os dois são astros incontestáveis, Beverley elogiou a qualidade de Austin Reaves como terceiro astro. Além disso, destacou a boa temporada de Rui Hachimura, que se consolidou como titular no time de JJ Redick.

“Eu gosto do que o Lakers tem. E falando sobre uma terceira opção, se você olhar ao redor da NBA, Austin Reaves pode ser o melhor nome. Sobre a quarta opção, Rui Hachimura pode ser o melhor quarto jogador de uma equipe na NBA. Estou falando dentro de um único time”, afirmou Beverley.

De fato, a capacidade do quarto citado por Beverley é inegável. A questão, porém, se tornou a posição cinco. Enquanto Anthony Davis era um dos melhores pivôs da liga, sua saída deixou um buraco no quinteto. A expectativa, aliás, era de que a troca com o Hornets por Williams resolvesse.

Sem o “ex-reforço”, no entanto, o elenco de Los Angeles voltou ao que tinha: Jaxon Hayes. Houve, ainda, a adição de Alex Len. Ainda assim, é o camisa 11 quem tem tido a oportunidade de iniciar os jogos. Apesar das dúvidas em relação a isso, Pat Beverley também gosta da presença do pivô no time do Lakers, em especial, por sua capacidade de se complementar com Doncic.

“Jaxson Hayes tem um puta impulso. Antes, ele estava fora do elenco, mas, agora, colhe os benefícios da troca por Williams não ter acontecido. Então, agora ele é obrigado a ser o pivô titular. Ele já era uma ameaça para pontes aéreas e, com Luka Doncic… Então, ele é o jogador perfeito para Luka. É só jogar a bola para cima”, analisou o ex-NBA.

Por fim, Beverley elogiou a diretoria do Lakers. Após anos de decisões equivocadas, que complicaram campanhas da franquia, o antigo armador da liga afirmou que o Gm Rob Pelinka fez bons movimentos.

“Eu gosto do Lakers, gosto do que o time fez. Sei que no passado demos muitas críticas ao Lakers, mas estávamos apenas sendo honestos. Mas, novamente, as movimentações que Rob Pelinka e Jeanie Buss fizeram colocaram o time lá no topo na busca por um título”, finalizou Beverley.

