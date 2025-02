Site lista os melhores defensores na história da NBA

A NBA é reconhecida por colecionar grandes talentos ofensivos. No entanto, existem aqueles que são os algozes dos principais pontuadores da liga. Nomes como Bill Russell, Hakeem Olajuwon e, mais recente, Rudy Gobert, são conhecidos por isso. Então, o site HoopsHype listou os melhores defensores da história da NBA.

A lista dos melhores defensores da história da NBA considera diversos critérios. Entre eles, os prêmios de Defensor do Ano e seleções de defesa acumulados pelos jogadores. Porém, foram considerados também os números de rebotes, tocos e roubos de bola.

Para o primeiro da lista, entretanto, houve uma exceção. O nome que encabeça o ranking é o lendário Bill Russell. Na época do ídolo do Boston Celtics, não havia a soma de tocos e roubos de bola. Ainda assim, ele era conhecido por sua capacidade de marcar os melhores adversários. Além disso, liderou a NBA em rebotes por cinco temporadas, sendo o segundo em rebotes totais.

A presença de Russell no garrafão era motivo de temor para os adversários. Seu ex-companheiro Sam Jones, por exemplo, citou que os atacantes optavam por arremessos de média distância.

“Todos tinham medo de Russell, incluindo os jogadores que preferiam arremessar de fora quando queriam infiltrar. Eles sabiam que não conseguiriam finalizar perto da cesta. Então, paravam e arremessavam. Ele simplesmente intimidava”, contou o ex-NBA.

Na cola de Russell, vem um dos maiores defensores dos anos 80 e 90: Hakeem Olajuwon. Além do talento ofensivo, o ídolo do Houston Rockets ainda somou dois prêmios de Defensor do Ano, nove seleções de defesa e liderou em dez oportunidades a NBA em bloqueios.

Como resultado, ele é o líder histórico em tocos, com 3.830 e o oitavo em rebotes. O pivô ainda foi um pioneiro para a posição. Isso porque, não se limitava em defender somente o garrafão. Prova disso era sua média de 1.7 steals por partida na carreira. Ele é o único, portanto, entre os dez primeiros em bloqueios, roubos de bola e rebotes defensivos.

A lista ainda traz nomes históricos da função, sendo muitos deles já aposentados. Entretanto, existem os jogadores atuais dentro dos 15 melhores. São eles: Draymond Green e Rudy Gobert.

Green, aliás, está à frente do francês, apesar de ter menos prêmios. Na 13ª posição geral, ele se destaca por um Defensor do Ano, oito seleções de defesa e uma vez líder da NBA em roubos de bola. Na história, ele é o 94º em rebotes defensivo, 123º em roubos e 139º tocos.

No entanto, o ídolo se destacou por ser um líder na dinastia do Golden State Warriors. Graças a versatilidade defensiva, ele se juntou a Stephen Curry e Klay Thompson para vencer quatro títulos ao longo de sua carreira.

Por fim, Rudy Gobert aparece na 14ª posição do ranking do HoopsHype. O francês, inclusive, tem quatro prêmios de Defensor do Ano, sete seleções de defesa e liderou a liga em tocos em uma temporada. No entanto, seu perfil como defensor é limitado pelos tempos atuais da NBA, onde o jogo está cada vez mais aberto.

Confira o ranking de melhores defensores da história da NBA:

15. Michael Jordan

14. Rudy Gobert

13. Draymond Green

12. David Robinson

11. Wilt Chamberlain

10. Dwight Howard

9. Kareem Abdul-Jabbar

8. Dikembe Mutombo

7. Ben Wallace

6. Scottie Pippen

5. Dennis Rodman

4. Kevin Garnett

3. Tim Duncan

2. Hakeem Olajuwon

1. Bill Russell

