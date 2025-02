A maior honraria individual para um jogador é ser nomeado como o melhor da temporada. A votação para o título inclui opiniões de jornalistas e técnicos, que escolhem em ordem de merecimento. No entanto, há dez astros da NBA que nunca receberam votos para MVP. Então, o Jumper Brasil traz a lista com nomes que podem surpreender.

Kyrie Irving

Irving é um dos grandes armadores da liga. Conhecido por seu estilo de jogo vistoso, com dribles e bandejas difíceis, o jogador foi campeão em 2016, com o Cleveland Cavaliers. Depois, em 2017, foi para o Boston Celtics, com a premissa de ser o “líder” da equipe.

No entanto, não conseguiu o sucesso que imaginava em Boston. Mesmo cercado por estrelas como Gordon Hayward e Jayson Tatum, lesões e questões fora de quadra fizeram Irving perder espaço no Celtics. O jogador foi para o Brooklyn Nets e depois para o Dallas Mavericks, mas sempre como uma segunda opção. Assim, sem ser a grande referência do time, é um dos astros que nunca receberam votos para MVP da NBA.

Publicidade

Jaylen Brown

Jaylen Brown teve uma grande temporada no ano passado. Após assinar o contrato mais lucrativo da história da NBA, silenciou seus críticos ao liderar o Boston Celtics rumo ao 18º título da franquia, além de ter sido eleito MVP das Finais da NBA.

No entanto, apesar de ter se consolidado como um dos melhores alas da liga, ele nunca foi sequer cogitado para o prêmio de MVP. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Jayson Tatum, está sempre envolvido na corrida pelo prêmio.

Trae Young

Trae Young tem duas grandes dificuldades para receber votos de MVP: o jogador não é um bom defensor e o Atlanta Hawks raramente vai bem. Embora a equipe tenha ido às finais de conferência em 2021, ainda precisa repetir a grande performance numa temporada regular. Como as premiações individuais são bastante atreladas ao sucesso em equipe também, Young por vezes nem mesmo é All-Star.

Publicidade

Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton despontou como um grande astro na temporada passada, guiando o Indiana Pacers às finais da Copa NBA e final da Conferência Leste. No entanto, nunca sequer recebeu considerações para o prêmio de MVP. O jogador, porém, ainda é novo, e pode receber votos no futuro, em especial se seguir uma crescente em sua carreira.

Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns é um dos melhores pivôs ofensivos da NBA e um dos grandes arremessadores de três da liga. No entanto, pelo Minnesota Timberwolves, o jogador era muito criticado por sua defesa e seleção de arremesso.

Publicidade

Após a troca para o New York Knicks, porém, o craque vem tendo a melhor temporada da carreira. Foi titular do All-Star Game e tem médias de 24.7 pontos e 13.4 rebotes, arremessando 43.8% para três pontos. Assim, é provável que seja um dos astros a receberem votos para o prêmio de MVP da NBA.

Leia mais!

Bradley Beal

Bradley Beal teve bons anos no Washington Wizards, com mais de 30 pontos por jogo de média. Entretanto, sem conseguir sucesso coletivo, a produção não resultou em grandes premiações individuais. Embora tenha tido uma boa carreira, agora é reserva no Phoenix Suns e se distanciou ainda mais da chance de receber indicações.

Publicidade

Pau Gasol

Quando era o principal jogador de sua equipe, o Memphis Grizzlies, Pau Gasol não recebia votos pela equipe não ter sucesso. Quando foi para o Los Angeles Lakers, passou a ir bem na temporada regular e ganhou dois títulos (2009 e 2010) sendo fundamental. O problema, a partir daí, é que todos os votos relacionados ao Lakers iriam para Kobe Bryant.

Assim, embora tenha tido temporadas de 20 pontos e dez assistências, Gasol nunca conseguiu votos para MVP.

DeMarcus Cousins

Cousins foi um dos grandes pivôs ofensivos dos anos 2010. Entre 2015 e 2018, teve médias de 25.9 pontos, 11.9 rebotes e 4.2 assistências, arremessando 35.1% para três pontos. Uma lesão no tendão de Aquiles em 2018, porém, acabou com sua boa forma e o jogador nunca mais foi o mesmo. Hoje, atua no basquete da Mongólia.

Publicidade

Ainda assim, ele não recebeu um único voto durante sua boa fase, em especial, no New Orleans Pelicans.

Al Horford

Quem vê Al Horford hoje, como um jogador de estilo mais lento, talvez não o tenha conhecido em outros anos. O pivô foi cinco vezes All-Star, e chegou a ter temporadas de 17 pontos e dez assistências. Além disso, em 2015, foi o grande jogador do Atlanta Hawks que liderou a Conferência Leste com mais de 60 vitórias.

Publicidade

No entanto, seu auge foi justamente neste time do Hawks que era muito coletivo, chegando a ter quatro jogadores no All-Star Game. Dessa forma, a boa fase acabou sendo ofuscada pelos outros companheiros, como Paul Millsap e Jeff Teague.

Rip Hamilton

Rip Hamilton era o principal pontuador do Detroit Pistons campeão em 2004. Depois disso, a equipe teve outras boas temporadas, no topo da conferência. Contudo, nunca recebeu considerações para o prêmio. Assim como Horford e o Hawks, o Pistons era muito coletivo, e Hamilton era ofuscado pela grande defesa da equipe.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA