Chris Paul fala sobre desclassificação com Victor Wembanyama

Chris Paul e Victor Wembanyama foram desclassificados do torneio de habilidades do All-Star da NBA. Isso porque a dupla tentou uma estratégia nova na competição, deixando de arremessar para a cesta na seção dos arremessos de três. Tanto Paul quanto Wemby, então, só jogaram as bolas para fora. Foi uma brecha encontrada nas regras do torneio, que priorizava mais o tempo para completar as provas do que acertar ou não.

Depois do evento, Chris Paul falou sobre a eliminação. “Nós tentamos o que achamos que daria pra vencer e nos divertir. Foi legal”.

O jogador ainda disse que haviam perguntado sobre os juízes se a estratégia seria válida, e que havia recebido sinal verde. No entanto, foram desclassificados, e isso teria o deixado surpreso. Ainda assim, Paul disse que não se arrependeu de tentar trazer algo novo ao torneio de habilidades.

Draymond Green, que ficou em segundo na competição junto com Moses Moody, disse que viu o astro francês perguntando se poderia fazer o que queria. “Ele perguntou pra todo mundo se podia só jogar as bolas sem tentar acertar, e disseram que sim. Pode não ter perguntado pras pessoas certas, mas perguntou. Aliás, foi uma ideia dele, não de Chris [Paul]”.

Embora Chris Paul e Victor Wembanyama tenham sido desqualificados, os dois levaram na esportiva. Além disso, foi uma forma de o torneio de habilidades, que é menos comentado entre os três do All-Star, também recebeu mais visibilidade, mesmo que não da forma “correta”. Os campeões foram Donovan Mitchell e Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers.

Paul e Wembanyama vêm tendo grande temporada na NBA. Assumindo um papel de líder, o armador tem 9.2 pontos de média, com 8.1 assistências. Já o francês, lidera o time. São 24.3 pontos e 11 rebotes de média, com mais 3.8 tocos, a melhor marca da NBA. Ademais, o jogador é o grande favorito ao prêmio de Defensor do Ano.

Com os dois, o Spurs já tem 23 vitórias, mais do que nas duas últimas temporadas. Embora não devam conseguir chegar aos playoffs, a base está sendo montada, e com a adição de De’Aaron Fox, recém-chegado, a próxima temporada deve ser de um time ainda mais competitivo.

