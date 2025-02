Salário de Shaquille O’Neal como comentarista impressiona; veja números

De acordo com o portal Front Office Sports, o novo salário de Shaquille O’Neal como comentarista da TNT será de mais de US$15 milhões por ano. A emissora perdeu os direitos de transmissão da liga para a próxima temporada, mas o programa Inside the NBA ainda será veiculado na ESPN. Ernie Johnson, Kenny Smith e Charles Barkley continuarão a fazer companhia para Shaq na bancada.

Shaquille O’Neal, ícone de equipes como o Los Angeles Lakers e o Miami Heat, tem um grande salário como comentarista. No entanto, há maiores. Isso porque no topo da lista de maiores rendimentos está o quarterback sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, que recebe US$37.5 milhões anuais em seu contrato com a FOX. Já Charles Barkley, colega de Shaq no Inside The NBA, ocupa a segunda posição com um salário de US$21 milhões por ano.

Portanto, com a renovação, toda a equipe seguirá no programa. No entanto, a TNT perdeu os direitos da NBA para a NBC e a Amazon a partir da próxima temporada. Sem espaço na grade para transmissões pré e pós-jogo da liga, a emissora cedeu os direitos do programa à ESPN. Em troca, recebeu um pacote que inclui jogos de futebol americano e basquete universitários

Publicidade

A Amazon e a NBC tentaram contratar Charles Barkley para suas transmissões a partir de 2025/26, mas o ex-jogador recusou as ofertas, reafirmando seu compromisso com a TNT. Shaquille O’Neal também foi sondado pelas novas detentoras dos direitos, conforme reportado pelo portal CNBC. Diante das recusas, o grupo iniciou negociações para incluir Carmelo Anthony em sua equipe de analistas. A Amazon também sondou Jamal Crawford e Reggie Miller como comentaristas.

Leia mais!

Assim, a próxima temporada marcará o início de um novo contrato de 11 anos assinado entre a NBA e a ESPN. A emissora continuará produzindo programas, como NBA Countdown e NBA Today.

Publicidade

Ademais, a distribuição dos direitos foi resultado de uma negociação após a Warner Bros. Discovery processar a NBA. O grupo, que transmite a liga na TNT desde 1988, teve sua proposta para a temporada 2025/26 recusada, mesmo igualando a oferta da Amazon. A NBA, no entanto, considerou que a proposta não atendia aos critérios para garantir a renovação.

Fortuna de Shaq

Além disso, O’Neal é conhecido por seus investimentos em áreas além do basquete. O jogador teve patrocínios de marcas como Reebok e Pepsi, além de franquias de redes de fastfood. Shaq também acumulou quase US$300 milhões em salários durante sua carreira. É estimado que sua fortuna seja de mais de US$500 milhões.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA