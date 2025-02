Russell Westbrook reage aos 55 pontos de Jamal Murray

Russell Westbrook reagiu aos 55 pontos do companheiro Jamal Murray. O armador do Denver Nuggets alcançou a marca na vitória diante do Portland Trail Blazers, na quarta-feira (12). A pontuação se terminou a maior da carreira do jogador na NBA.

Após a grande atuação, o Nuggets publicou uma entrevista com Murray no X (antigo Twitter). Westbrook, então, repostou e colocou “55” na legenda. Confira abaixo:

A atuação de Murray, de fato, foi histórica. Ele acertou 20 de 36 arremessos, sendo sete bolas de três pontos. Desse modo, se tornou apenas o terceiro na história do Nuggets a marcar 55 pontos em um jogo. A marca, assim, está atrás apenas dos 73 pontos de David Thompson, em 9 de abril de 1978, e dos 56 pontos de Nikola Jokic em 7 de dezembro de 2024.

O jogo incrível relembrou a versão conhecida como ‘playoff Murray’. Durante a pós-temporada, afinal, é comum que o armador de Denver colecione grandes atuações. Porém, na temporada regular, atuações do tipo eram comuns. Antes do All-Star Game, desse modo, ele dá uma resposta por nunca ter sido chamado para o torneio.

“Ele estava extremamente agressivo hoje à noite”, comentou o técnico Michael Malone. “Como treinador, assistir um dos seus jogadores ter um jogo desse nível me deixa muito orgulhos e feliz por ele. Ele vem jogando em alto nível por nós e hoje foi a melhor partida da carreira dele em termos de números”, acrescentou.

Murray, inclusive, vinha de uma atuação ruim diante do Blazers. Dois dias antes, ele foi expulso após acumular duas faltas técnicas. A primeira aconteceu no terceiro quarto. No período seguinte, ele recebeu a punição por falar demais após uma jogada de três pontos.

Após o recorde no segundo jogo diante do adversário, o armador admitiu que usou a expulsão como combustível.

“É apenas o espírito competitivo. Eu vim pronto para jogar. Estou acostumado com os playoffs, enfrentando o mesmo time várias vezes, eles conhecendo suas jogadas e as coisas ficando mais físicas. Então, acho que esse fator me deixou pronto para ir com tudo. Eu estava preparado hoje”, afirmou.

No fim do jogo, Jamal Murray foi premiado com a bola da vitória assinada por Russell Westbrook e os demais companheiros. Na coletiva, ele agradeceu o reconhecimento, mas também dedicou a grande atuação a eles.

“São anos de química com esses caras. Eles me conhecem, eu conheço eles e hoje foi um dia em que eles cuidaram de mim. Sei que arremessei bem, mas trouxe a bola comigo porque não poderia ter feito isso sem eles. É por isso que somos um time tão bom”, completou.

