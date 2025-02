Por lesão, Pelicans perde melhor defensor para temporada

O New Orleans Pelicans perdeu seu melhor defensor para a temporada 2024/25 da NBA. De acordo com a equipe, o ala-armador Herb Jones passou por cirurgia na quarta-feira (12) no ombro direito. Como resultado, ele está fora das partidas finais da equipe na campanha atual.

Jones sofreu a lesão no ombro em 8 de janeiro. Após isso, o melhor defensor do Pelicans desfalcou a equipe nos últimos 15 jogos da temporada. O ala-armador, inclusive, já havia perdido 18 partidas no início da campanha por uma lesão no mesmo ombro.

Segundo David Griffin, vice-presidente do Pelicans, Jones buscava uma segunda consulta sobre a lesão. No entanto, sem mais alternativas, ele precisou passar pela cirurgia na data de ontem. O procedimento foi bem-sucedido e a franquia afirmou que ele terá uma recuperação completa.

As diversas lesões fizeram Jones perder 32 das 52 partidas do Pelicans no ano. Na temporada, ele tem médias de 10.3 pontos, 3.9 rebotes e 3.3 assistências, além de 1.9 roubo de bola em 32.4 minutos por partida.

A ausência de Jones até o fim da temporada complica a defesa de New Orleans. Nas últimas duas temporadas, ele deixou a franquia entre as seis melhores defesas da NBA. Porém, na atual campanha, o time tem a pior eficiência defensiva da liga.

A lesão do ala-armador, ainda, é mais uma baixa para a franquia. Segundo o Spotrac, o Pelicans é uma de sete equipes que acumula mais de 200 partidas perdidas por jogadores lesionados.

Além de Jones, por exemplo, New Orleans já confirmou que o armador Dejounte Murray também não joga mais esta temporada. O astro, ex-Atlanta Hawks, rompeu o tendão de aquiles em jogo contra o Boston Celtics, em 31 de janeiro. Desse modo, precisou passar por cirurgia.

Murray, inclusive, era o titular mais ‘saudável’ do Pelicans no ano. Até a lesão, ele havia disputado 31 jogos pela franquia. Suas médias eram de 17.5 pontos, 7.4 assistências e 6.5 assistências.

Por fim, o time também tem lidado com o histórico de lesões de Zion Williamson. A primeira escolha do Draft de 2019 disputou somente 17 jogos, por conta de uma lesão no tendão da coxa. Além disso, segundo o relatório de lesões da NBA, ele deve ficar fora até 21 de fevereiro.

Com esse acumulado de lesões, o Pelicans tem a pior campanha do Oeste e a segunda pior da NBA. Até o momento, são somente 12 vitórias e 40 derrotas para o time, antes cotado à pós-temporada.

