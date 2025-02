Lakers anuncia mudança entre Luka Doncic e LeBron James

O Los Angeles Lakers anunciou, nesta quarta-feira (12), uma mudança que irá impactar Luka Doncic e LeBron James. O esloveno recém-chegado ao time foi o último anunciado durante a sua estreia, contra o Utah Jazz, na segunda (10). De agora em diante, porém, as coisas voltarão ao normal e LeBron será o jogador final a ser anunciado pelo locutor da Crypto.com Arena.

Doncic falou sobre o assunto, admitindo que James deu a chance de ter o seu grande momento, mas que de agora em diante será LeBron o último anunciado.

“Sim, ele me mandou uma mensagem de manhã”, disse Doncic após a vitória em sua estreia. “Ele disse: ‘o que você quiser’. E eu respondi que, para ele me mandar essa mensagem, é incrível. Mostra o tipo de pessoa que ele é por me deixar ter meu momento. Hoje, ele me deixou ficar com essa. Mas, a partir de agora, ele será o último”.

A ordem de anúncio, embora não signifique algo de forma propriamente dita, é geralmente finalizada pelo principal jogador da equipe. Doncic, então, deve guiar o Lakers pelos próximos anos, mas respeitou a hierarquia existente, com James tendo ainda o posto de “dono” do time.

Logo após Luka Doncic ser anunciado por último, as câmeras captaram a mensagem de LeBron James antes do jogo para o Lakers e, em especial, para Doncic, dizendo para ele ser ele mesmo e não apenas se encaixar, mas se destacar. Depois, o armador admitiu ter sentido arrepios ao ouvir isso.

“E como eu disse antes: é especial. Para ele dizer algo assim, é uma sensação incrível. Me dá confiança. Depois daquele discurso, foi de arrepiar. Então, eu estava muito feliz por fazer parte disso”, completou.

O jogo de estreia foi tranquilo para Los Angeles. Luka Doncic e LeBron James anotaram 14 e 24 pontos, enquanto Austin Reaves contribuiu com 22 e Rui Hachimura com 21. Além disso, Doncic também pegou cinco rebotes e deu quatro assistências, com 24 minutos em quadra. No entanto, na segunda partida dos astros, contra o mesmo Utah Jazz, o cenário foi outro.

Isso porque o Lakers acabou derrotado em Salt Lake City por 131 a 119. O esloveno, ainda com restrição de minutos, terminou com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Enquanto isso, LeBron fez 18 pontos, sete rebotes e seis assistências.

A chegada do esloveno ao Lakers chocou a NBA. Isso porque o jogador, de apenas 25 anos, era unanimidade no Dallas Mavericks, tendo levado a equipe para as finais da NBA no ano passado. No entanto, após a poeira abaixar, o jogador estreou pelo Lakers.

