Anthony Davis temia futuro do Lakers sem LeBron James

Anthony Davis e LeBron James fizeram história no Los Angeles Lakers. A dupla marcou nome na história da franquia sendo campeã da NBA em 2020. No entanto, o pivô foi trocado para o Dallas Mavericks por Luka Doncic, deixando a equipe após cinco temporadas. Assim, Dave McMenamin, da ESPN, falou sobre o pivô ter incertezas sobre o Lakers mesmo antes da troca, e que haviam insatisfações de sua parte. Além disso, o jornalista disse que o jogador estava receoso com o futuro da franquia pós aposentadoria de LeBron, que já tem 40 anos.

“O Lakers tentou trocar por um pivô titular e bom na defesa, para permitir Davis jogar mais como ala-pivô” disse McMenamin. “Se tivessem feito isso, formando uma dupla de garrafão com Anthony Davis, como aconteceu em 2020 com Dwight Howard e JaVale McGee, talvez o Lakers tivesse se dado bem”.

“No entanto, se não desse certo, o Lakers teria menos ativos para buscar sua próxima estrela, sem garantia de que Davis, que completará 32 anos neste verão, gostaria de permanecer em Los Angeles pelo restante de seu auge. Segundo fontes, Davis estava preocupado em ficar com um elenco montado para James, com poucas opções de mudança quando ele se aposentar”.

O camisa 3 foi, por muitos anos, o dono do garrafão angelino. Pelo Lakers, teve médias de 24.8 pontos, 11 rebotes e 2.2 tocos. Além disso, chegou a concorrer para prêmios de Melhor Defensor do ano. Entretanto, declarações recentes do jogador deixaram claro que seu objetivo era jogar como ala-pivô, sem as responsabilidades de ser o defensor primário do aro.

O Lakers, porém, não conseguiu cumprir isso. Os outros dois pivôs da equipe, Jaxson Hayes e Christian Koloko, ficavam muito atrás de Davis. Hayes tem só 5.7 pontos e 4.3 rebotes de média na temporada. Koloko, por sua vez, está em um contrato de duas vias, e tem sua quantidade de jogos na NBA limitada.

Depois da saída do pivô e da chegada de Doncic, o Lakers ficou ainda mais vulnerável na defesa de garrafão. Por isso, a equipe foi atrás de Mark Williams, do Charlotte Hornets. Então, trocou Dalton Knecht e uma escolha de primeira rodada pelo jovem jogador. No entanto, Williams falhou os exames médicos, e a troca já foi “desfeita”. Como a trade deadline já passou, Los Angeles terá que procurar um pivô no mercado de dispensados.

Sobre as alegações de Davis ter receio do time ser montado para LeBron e da situação após sua aposentadoria, o precedente existe. Em 2010/11, quando James saiu do Cleveland Cavaliers pela primeira vez, a equipe foi a última colocada da NBA.

Já em 2014/15, quando o craque deixou o Miami Heat para voltar para o Cavs, o Heat venceu apenas 37 jogos, ficando de fora dos playoffs. Por fim, quando deixou Cleveland de novo, em 2018/19, rumo ao Lakers, a equipe venceu somente 19 jogos de novo.

Anthony Davis como ala-pivô

Agora que deixou LeBron e o Lakers, Anthony Davis terá a chance de atuar como ala-pivô no Mavericks. Isso porque a equipe tem Daniel Gafford e Dereck Lively, bons defensores de garrafão para jogarem como pivô. Assim, Davis finalmente realizará seu desejo de jogar na posição 4.

O jogador, porém, se lesionou logo em sua estreia, contra o Houston Rockets, e pode ficar mais de um mês fora, segundo Shams Charania, da ESPN.

